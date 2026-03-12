Ya todo estaba listo para que la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa se llevara a cabo este jueves 12 de marzo a las 9 de la mañana, sin embargo, tuvo que ser aplazada porque el presidente de Ecopetrol manifestó con antelación que no asistirá a la diligencia.

Lea también: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

Esta otra imputación se da en el marco de la investigación por supuesta violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022 donde fungió como su gerente.

Ahora la audiencia quedó agendada para el próximo miércoles 8 de abril a las 9 de la mañana en las instalaciones del Complejo Judicial de Paloquemao, según pudo establecer el diario El Tiempo.

Este nuevo proceso judicial se le suma el de tráfico de influencias en el que ya fue imputado por un supuesto beneficio a favor del empresario Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de la compañía tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con Roa.

Lea también: Alcaldía confirma muerte de la cigüeña jabirú que fue avistada en distintos sectores de Barranquilla

Esta diligencia de imputación de cargos se llevó a cabo ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá.

Pese a sus líos con la justicia, Roa permanecerá al frente de la presidencia de Ecopetrol, tal cual como lo ratificó la junta directiva que le dio nuevamente su apoyo como quedó establecido en un comunicado emitido el pasado miércoles.

“En el marco de una indagación adelantada contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por parte de la Fiscalía General de la Nación, dicha entidad decidió imputarle cargos (…) La referida diligencia no equivale a una condena o a una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción inocencia que le asiste al señor Roa”, precisó el ente rector de la estatal petrolera.

Lea también: Cambio Radical denuncia que en el Atlántico hay mesas en las que el número de votos es mayor al de votantes registrados

La junta directiva aseguró que respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso y que tras una sesión universal adelantada el pasado miércoles, “seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”.

“La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional”, añadieron.