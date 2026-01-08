El presidente de Colombia, Gustavo Petro, conversó hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Nicolás Maduro.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca”, dijo Petro en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Según Petro, que hoy sostuvo una conversación telefónica de casi una hora con su homólogo estadounidense, Donald Trump, “todavía toca hablar en la Casa Blanca” sobre esa propuesta.

“La paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa. La paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela”, manifestó el mandatario colombiano.

El presidente añadió que “hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama hoy por hoy Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, una guerrilla que tiene una fuerte presencia a ambos lados de los 2.219 kilómetros de frontera común.

Al comienzo de su Gobierno, que se inició el 7 de agosto de 2022, Petro intentó negociar la paz con el ELN pero los diálogos fueron suspendidos en 2024, y el mandatario ha acusado a esa guerrilla castrista de abandonar los ideales revolucionarios para dedicarse al narcotráfico.

La cuestión del reconocimiento del Gobierno

Delcy Rodríguez, hasta el lunes vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró ese día como presidenta encargada del país dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Pese a que no lo dijo en su discurso, la llamada de Petro a Rodríguez puede ser un reconocimiento implícito de su condición de presidenta encargada, algo que no sucedió con Maduro tras su controvertido triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El Gobierno colombiano no reconoció a Maduro como presidente tras esos comicios, que la oposición alega que ganó su candidato, Edmundo González, porque las autoridades no publicaron las actas electorales que supuestamente certificaban su triunfo.

Al respecto, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, manifestó ayer en una rueda de prensa que el Gobierno de Petro esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Rodríguez como presidenta encargada.

“Esa es nuestra postura, no ha cambiado, hemos dicho que no hemos reconocido estas elecciones del 2024, mantenemos las relaciones necesarias como Estado y en este momento abogamos porque haya una solución, pero es una solución que tiene que salir de el mismo pueblo venezolano de sus organizaciones políticas, sociales y en eso ayudaremos a que se logre si ellos están de acuerdo”, dijo la canciller.