El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) avanza en un nuevo esquema de financiación que permitiría cubrir el 100 % del valor de una vivienda, eliminando uno de los principales obstáculos para los compradores como lo es la temida cuota inicial.

Esta iniciativa, avalada por el Gobierno, busca ampliar el acceso al crédito hipotecario y beneficiar a miles de familias que, aunque tienen capacidad de pago, no logran reunir el dinero exigido como anticipo. Hasta ahora, el FNA financiaba máximo el 90 % del valor del inmueble, lo que obligaba a los interesados a contar con recursos propios adicionales.

Con el nuevo modelo, el requisito central no será la cuota inicial, sino demostrar disciplina y constancia en el ahorro. Para ello, la entidad estableció como condición principal estar vinculado a sus productos de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus).

¿Cómo funciona el ahorro exigido por el FNA?

El Ahorro Voluntario Contractual está diseñado especialmente para trabajadores independientes, personas del sector informal y ciudadanos que no cuentan con cesantías. A través de este mecanismo, los afiliados pueden construir un historial financiero que les permita acceder a créditos con tasas competitivas.

El monto mínimo de ahorro exigido para solicitar la financiación total de la vivienda es de 1.292.000 pesos. Una vez alcanzada esa cifra y cumplidos los demás requisitos, el solicitante podrá iniciar el proceso de crédito, sin que el tiempo de permanencia en el ahorro sea un factor determinante.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El programa no está limitado a empleados con contrato laboral formal. También aplica para pensionados, independientes bancarizados que declaren renta, personas con contratos de prestación de servicios, asociados a cooperativas y ciudadanos vinculados a convenios con entidades públicas o privadas que tengan acuerdos con el FNA.

Además, la medida contempla a jóvenes profesionales, emprendedores y colombianos en el exterior interesados en invertir en vivienda en el país, ampliando así el alcance social de la iniciativa.

Desde el Fondo Nacional del Ahorro explicaron que el objetivo de esta estrategia es reducir la exclusión financiera y facilitar que más hogares puedan ingresar al mercado inmobiliario formal. Al eliminar la cuota inicial, se busca que el crédito dependa principalmente de la capacidad de pago y del hábito de ahorro, y no de la disponibilidad inmediata de grandes sumas de dinero.

Puede realizar el pago de su ahorro voluntario en los periodos que elija, en un tiempo de duración de 9 o 12 meses dependiendo de su perfil como consumidor financiero.