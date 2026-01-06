Un nuevo hecho de violencia en el Catatumbo volvió a encender las alertas de seguridad en Norte de Santander, luego de que un grupo armado ilegal con presencia en la zona interceptara un bus de transporte público en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú y se llevara por la fuerza a varios de sus pasajeros.

El caso ocurrió en la madrugada de este martes 6 de enero de 2026, en el sector La Llana, donde fueron secuestrados cinco policías que se desplazaban de civil.

El secuestro de policías se registró hacia las 4:30 de la mañana, cuando hombres armados del GAO ELN instalaron un retén ilegal en este corredor vial estratégico del departamento.

Policías secuestrados pertenecen a subestaciones de Tibú

Tras varias horas de verificación, las autoridades confirmaron la identidad de los cinco uniformados secuestrados, todos adscritos a subestaciones rurales del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Según se conoció, los policías regresaban a sus lugares de servicio luego de culminar el segundo turno del permiso de Navidad.

Cuatro de los secuestrados pertenecen a la Subestación Petrólea y uno a la Subestación Tres Bocas.

Los uniformados retenidos fueron identificados como:

PT. José Ricardo Carrillo Romero , Subestación Petrólea

, Subestación Petrólea PT. Carlos Eduardo Barrera Ruiz , Subestación Petrólea

, Subestación Petrólea PT. Edwin Fabián Manosalva Contreras , Subestación Petrólea

, Subestación Petrólea PT. Ramón Alberto Coronel Medina , Subestación Petrólea

, Subestación Petrólea PP. Daniel de Jesús Granada Quiroz, Subestación Tres Bocas

Así ocurrió el secuestro en el retén ilegal

De acuerdo con el reporte oficial, tres integrantes del ELN, que se movilizaban en dos motocicletas, detuvieron un bus de la empresa Peralonso antes de llegar al sector de La Llana. Los hombres armados obligaron a descender a los pasajeros y procedieron a revisar los teléfonos celulares, lo que permitió identificar a los policías activos.

Tras esta verificación, los cinco uniformados fueron retenidos y posteriormente trasladados en una camioneta gris tipo platón, hurtada en el lugar, con la que los captores abandonaron el sector con rumbo desconocido.

Las autoridades adelantan labores de verificación, búsqueda y análisis de inteligencia para establecer el paradero de los policías secuestrados y definir las acciones operativas correspondientes.

Por su parte, el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante Departamento de Policía Norte de Santander, dio declaraciones públicas sobre lo ocurrido: