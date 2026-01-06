Pese a que la Corte Suprema de Justicia dio el aval para la extradición del joven soledeño Gonzalo de Jesús Ramos Santos a Lituania por terrorismo y espionaje, el trámite no es tan sencillo como parece. ¿Por qué no se ha hecho efectivo el traslado?

EL HERALDO conoció que la firma del presidente Gustavo Petro no sería lo único que falta para hacer la entrega del ciudadano colombiano a las autoridades de ese país por los delitos mencionados en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Resulta que, mientras la Sala de Casación Penal del alto tribunal daba el visto bueno para extraditar al señalado, de 22 años, a la vez dejaba claro en un documento las condiciones que se deben cumplir en el proceso, de acuerdo con las normativas citadas en la Constitución Política.

Según el informe al que tuvo acceso este medio, desde ese órgano se le hace una serie de solicitudes precisas a las autoridades lituanas para proceder con la ruta correspondiente, después de analizar durante cinco meses los expedientes suministrados por la nación que lo acusa.

“Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de libertad cumplido por Gonzalo de Jesús Ramos Santos con ocasión de este trámite”, se lee en el documento.

Cortesía

Y agrega: “También la entrega se debe condicionar a la obligación de remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que se le imputan”.

El alto tribunal sostiene en el oficio el siguiente aspecto clave: “La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias derivadas de su eventual incumplimiento”.

Teniendo en cuenta esos detalles, esta casa editorial consultó a Cielo Santos Amaya, madre del capturado, y confirmó que existen acciones pendientes por parte de Lituania, actos que tienen a la expectativa a los defensores asignados en el caso de Ramos Santos.

“Eso es lo que los abogados están esperando que manden, que manden los documentos legales de la captura. La captura fue ilegal, a priori fue ilegal. Tengo los abogados que están esperando que ese país envíe el resto de documentos que hacen falta. Pero, cuando vi que hicieron pública la extradición sin tener los documentos que el magistrado le pidió a Lituania, ya no quise callar más, porque tengo miedo de lo que le puedan hacer a mi hijo”, dice la mujer, nacida en Bucaramanga (Santander), a EL HERALDO.

Ella, en medio de su desespero, asegura desde Rusia estar “en ascuas” e insiste en la inocencia de su primogénito. En ese sentido, pide “que se sepa la verdad” y “se haga justicia” pronto.

“No es como muchos dicen, que si ya aprobaron la extradición es porque ya es culpable, no, todavía no se ha aprobado oficialmente, porque están pidiendo unos condicionamientos que el país de Lituania debe enviar para llevar a cabo la extradición”, expresa la ciudadana.

Registros en el pasaporte de Gonzalo Ramos.

Medio año en prisión

Este 8 de enero, Gonzalo Ramos va a cumplir seis meses en poder de las autoridades colombianas, desde que unidades de la Policía Nacional lo capturaron, gracias a una circular roja emitida por la Interpol, en la parte externa de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, a donde había arribado tras viajar desde Bucaramanga.

Las comunicaciones de Cielo con Gonzalo

Según narra la madre, la institución policial lo condujo el día de la captura al sector de Las Flores y, 20 días después, hicieron efectivo el traslado a La Picota, en Bogotá.

Allí, al parecer, estaría compartiendo patio “con narcotraficantes y terroristas”.

Desde entonces, añade la ama de casa, el soledeño “ha estado mal”. La última imagen que tiene de él, según indica, es la que se ha difundido en las redes sociales sobre el video del momento en que es individualizado en jurisdicción de Soledad.

Posteriormente, ha logrado comunicarse vía telefónica con él para manifestarle su apoyo. Gonzalo, quien el pasado 7 de octubre cumplió 22 años, le ha revelado que, por un momento, “pensaba que era una broma de YouTube”.

Ella, por su parte, reconoce que, si hizo algo, debe responder por ello, pero en este caso no da su brazo a torcer en el sentido que considera que se está cometiendo “una injusticia” y “él no va a pagar por una injusticia, no, no”.

Cortesía Gonzalo Ramos le propuso matrimonio a su novia ucraniana en febrero de 2025.

Hay que recordar que Gonzalo vivía con ella en San Petersburgo desde los 6 años.

Desde Lituania señalan a Gonzalo Ramos de pertenecer a una red internacional ilegal que funcionaba no solo en este, sino también en otros países europeos, conformando una estructura organizada, con roles y coordinación a través de aplicaciones como Telegram y WhatsApp.

Las investigaciones detallan que, supuestamente, realizaba trabajos de reconocimiento de una empresa que suministra drones a Ucrania, con el nombre de UAV TBC Solutions, ubicada en la ciudad lituana de Siauliai. Tras analizar los expedientes, la Corte avaló su extradición.