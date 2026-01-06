En medio de las audiencias que se llevaron a cabo este lunes, un fiscal de Barranquilla imputó el delito de feminicidio agravado en grado de autor material a Álvaro Felipe Rivera Martínez por la muerte de la joven Valentina Cepeda en la urbanización Villa Campestre, del municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

La expareja de la mujer, que murió en un hecho ocurrido el pasado 9 de abril de 2024, no aceptó los cargos mencionados por el ente acusador en las últimas horas.

Previamente, en horas de la mañana de este lunes, un juez de control de garantías legalizó la captura de Rivera Martínez, de 44 años.

Nicolás Busto Sarmiento, el fiscal 41 de la seccional Barranquilla, lo presentó en audiencia preliminar ante el Juzgado Séptimo Municipal, al contar con una orden de captura vigente por el delito de feminicidio.

Más detalles de la captura

Álvaro Felipe Rivera fue capturado por el CTI de la Fiscalía este domingo 4 de enero en una vía pública de Santa Marta, gracias a una orden en su contra por el delito de feminicidio. Posteriormente, fue trasladado a la URI, en el Centro de Barranquilla.

Los padres de Valentina fueron testigos del momento en que el hombre era conducido al recinto por parte de las unidades de la entidad, por lo que exclamaban “¡Justicia, justicia!” a viva voz, en medio de las lágrimas.

El ente acusador manifestó que la causa de la muerte de la mujer, de 22 años, fue por “estrangulamiento con trauma en el cuello”, lo que provocó una asfixia.