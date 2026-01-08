Luego de la conversación telefónica que sostuvo el presidente Gustavo Petro, en la noche de este miércoles 7 de enero, con su homologo Donald Trump, la Embajada de Colombia en Estados Unidos agradeció el “tono constructivo” de Washington.

El Gobierno colombiano indicó, a través de un comunicado, que durante la llamada entre los mandatarios se abordó la cooperación bilateral en la agenda contra las drogas, así como otros temas relevantes para los dos países.

Además, hablaron sobre Venezuela y la intervención de Estados Unidos en el país suramericano, el pasado 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Colombia se mantiene abierta al diálogo y el compromiso constructivo con Estados Unidos, guiado por el respeto mutuo y el entendimiento con un interés en la estabilidad regional”, añadió la embajada.