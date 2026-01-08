Luego que el presidente Gustavo Petro sostuviera un “cordial” diálogo telefónico con Donald Trump tras las fuertes amenazas realizadas por el mandatario estadounidense contra su homólogo colombiano, a quien acusó de “fabricar cocaína”, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó nuevos detalles de la charla que se dio en medio de tensiones diplomáticas.

Asimismo, el funcionario explicó lo que se vendría para la próximo encuentro entre los jefes de Estado en la Casa Blanca, pues se conoció que Trump invitó a Petro a una reunión de la cual aún no se tiene una fecha definida.

Benedetti inicialmente afirmó que la llamada se realizó con el propósito de “hacer las paces”.

“Había una tensión muy alta dentro del país, después del sábado a la madrugada, que secuestran a Maduro, que se lo llevan, yo creo que todos quedamos en shock, y creo que en el imaginario de todo el mundo, empezando por la oposición, querían que pasara algo parecido y todo el mundo ya hacia cábalas o historias de cómo entrarían y por dónde entrarían, y le confieso que hasta a mí se me pasó por la cabeza”, dijo Benedetti en diálogo con ‘W radio’.

“Si hay algo que ha tenido el presidente Trump es que lo que él dice que va a hacer lo hace, la gente cree que es un roncón, que exagera que quita, que pone y lo que él ha demostrado es que no es así”, añadió.

Sobre la llamada entre Trump y Petro, el ministro del Interior aseguró que el mandatario colombiano se ofreció como mediador ante la difícil situación con Venezuela. Vale mencionar que Petro – minutos antes de hablar con el mandatario estadounidense – sostuvo un encuentro telefónico con Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela.

“Espero no hacer ninguna infidencia, pero el presidente Pedro le ofreció al presidente Trump mediar en la situación que está actualmente. La paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia”, contó.

¿Cómo se realizó la llamada?

Benedetti reveló que un funcionario de la Embajada de Estados Unidos se dirigió a la Casa de Nariño para realizar la llamada. A su vez, destacó que ambos mandatarios se trataron mucho respeto.

“Llevaban un aparato especial, me imagino que por seguridad. Desde las 3 de la tarde, más o menos, se presentaron en Palacio. A las 4 hicieron la llamada de prueba y a las 5 ya estaban en movimiento para que se comunicaran con el presidente Petro, lo cual fue una reunión muy buena no solamente por todo lo que hemos hablado, sino porque el presidente Petro fue íntegro, coherente, le hablaba con mucho respeto al presidente Petro y el presidente Trump también lo hacía así”, explicó.

Durante la llamada, Petro estuvo junto al jefe de despacho, la secretaria general, un asesor internacional y el secretario jurídico. Asimismo, indicó que la llamada fue traducida por una traductora de Estados Unidos.

. “Yo no alcanzaba a escuchar todo porque el speaker se dañó, entonces había que poner el teléfono. Por lo que iba entendiendo y escuchando, y hasta por la misma cara del presidente Petro, todo estaba saliendo bien. Pero lo más importante era que el presidente estaba poniendo los puntos en todo lo que estaba diciendo”, dijo.

“Yo le puedo confesar que yo estaba muy preocupado, yo parecía una especie de tigre recién enjaulado, porque yo temía que eso podía salir mal, una grosería o una alzada de alguno de los dos, podía terminar mal. Pero desde el segundo cero todo empezó a fluir y a estar bien. Desde ese momento se empezó a sentir una tranquilidad en la llamada y a veces el presidente Petro se reía”, agregó.

Según Benedetti, la importante llamada se realizó entre las 12:30 a 1:00 de la tarde.

Sobre la visita de Petro a la Casa Blanca, Benedetti manifestó: “Es verdad que el presidente puede tener temores, pero no tiene tantos como la gente cree, igual eso no lo hace impulsivo. Pase lo que pase, usted nunca lo verá alterado o gritando, él siempre se mantiene sereno o tranquilo. Esos temores de que lo quieren matar son verdad, existen, pero le puedo asegurar que nada de eso lo puede alterar para responder, él va”.