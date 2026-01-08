El Ministerio de Defensa indicó que tras adelantar un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc. – encargada de la adquisición de bienes y servicios para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 – por incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales logró la devolución del 100 % del pago anticipado del contrato y el pago de la multa que cubría la póliza, para un total de más de 20 millones de dólares.

Leer más: Aseguradora pagó 20 millones de dólares al Tesoro Nacional por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

El pago anticipado fue por USD $13.586.832,47 y la multa se comprende por $8.956.468,35, conforme a la normativa contractual y legal vigente y

“Estos pagos habían sido solicitados por el Ministerio de Defensa, acorde a las sentencias declaratorias que ratificaban el incumplimiento parcial del contrato en mención, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 001863, del 7 de noviembre, y 002047, del 14 de noviembre de 2025″, explicó el Ejército.

Le puede interesar: El Gobierno colombiano agradece el “tono constructivo” de Washington, tras llamada entre Petro y Trump

“Estas decisiones fueron adoptadas con pleno respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto del contratista como de la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., quienes participaron en las audiencias públicas y presentaron oportunamente sus descargos.”, indicó el Ministerio de Defensa.

La entidad explicó que se recuperó en su totalidad el pago anticipado por USD $13.586.832,47.

Además, el 29 de diciembre de 2025, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., en virtud del amparo de cumplimiento de la Póliza N.° 87580, realizó el pago asegurado de USD $6.492.680,08, correspondiente al límite del monto asegurado y parte de la multa impuesta.

Lea además: La ANLA autoriza la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá: habrá exigencias para cuidar humedales

Sumado a esto, el Ministerio de Defensa Nacional iniciará el cobro ejecutivo directo contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por el saldo restante de la multa, equivalente a USD $2.463.788,27, para completar el valor total de la multa de USD $8.956.468,35.

De esta manera, la aseguradora consignó a la cuenta del Tesoro Nacional un total de USD $20.079.552.

Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que “defender al país es también proteger sus recursos.”