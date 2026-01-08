La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó en las últimas horas la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, por medio del proyecto ‘Accesos Norte, Fase II’. El tramo a intervenir está comprendido entre las calles 191 y 245.

Cabe señalar, que la autorización de las obras viales viene acompañada de ciertas exigencias para cuidar los humedales y reducir riesgos a vecinos del sector.

Entre las obligaciones ambientales orientadas a la protección de ecosistemas estratégicos, se encuentran disposiciones específicas para salvaguardar los humedales Torca–Guaymaral, así como la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen, zonas reconocidas por su importancia ambiental.

De acuerdo a la entidad, la iniciativa contempla la intervención de cerca de 5,8 kilómetros de vía, con el objetivo de ampliar la capacidad del corredor vial en el extremo norte de la capital colombiana.

La decisión de la Anla habilita a la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. para dar inicio a las obras, luego de finalizar un proceso de evaluación técnica realizado por la autoridad ambiental nacional, de acuerdo con la normativa vigente.