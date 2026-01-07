La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional informó este miércoles que la aseguradora Berkley International Seguros Colombia giró al Tesoro Nacional 20 millones de dólares “como sanción y recuperación” del pago anticipado al contrato que tenía como objeto la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17.

Lea: Gobierno expide decreto que desmonta subsidio del diésel para algunos vehículos

“Estos pagos habían sido solicitados por el Ministerio de Defensa, acorde a las sentencias declaratorias que ratificaban el incumplimiento parcial del contrato en mención, de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 001863, del 7 de noviembre, y 002047, del 14 de noviembre de 2025″, explicó la institución.

De acuerdo con el comunicado, estos pagos corresponden a la gestión articulada de la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, Comando Financiero del Ejército Nacional, Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el supervisor de dicho contrato, en cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos vigentes.

#ComunicaciónOficial | La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que:#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/k6ThOCgs5E — División de Aviación Asalto Aéreo (@Ejercito_Davaa) January 7, 2026

En diciembre pasado, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la firma estadounidense Vertol Systems para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 de fabricación rusa del Ejército Nacional.

Lea: Minhacienda aclaró que valor del arriendo de vivienda y las cuotas de administración para 2026 no está relacionado con el salario mínimo

El ente de control explicó en un comunicado que la indagación busca “configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato” y establecer “si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”.

Por su parte, la Fiscalía informó la captura de varios uniformados implicados en presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros militares MI-17.

Lea: Fiscalía embarga 12 bienes por $7.300 millones a mujer extraditada por presunto lavado de dinero

Sin embargo, el 29 de diciembre la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió, en audiencia reservada, dejar en libertad a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción alrededor de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.