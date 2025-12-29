La juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió, en audiencia reservada, dejar en libertad a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción alrededor de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

De acuerdo a las denuncias, en la institución se habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de estos helicópteros rusos.

La decisión fue adoptada por la jueza mientras avanza el proceso judicial, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía.

La jurista indicó que no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, por lo cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los tres implicados.

Cabe recordar que los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.

La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional; y al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas.