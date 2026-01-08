El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que contempla reunirse con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.

Trump señaló en su red social Truth Social que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

Previo a su primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser “muy hostil” o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado.

El mandatario estadounidense ha dicho del Gobierno de Bogotá que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas y ha insinuado incluso que una operación similar a la realizada en Venezuela “suena bien” también para Colombia, una retórica que ha provocado rechazos oficiales en la capital colombiana.

Este martes, en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia expresó su rechazo a las amenazas de Trump como una injerencia inaceptable en la soberanía nacional y repudiaron las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que tales políticas vulneran el derecho internacional.

La postura de Bogotá ante la OEA subraya la defensa de la soberanía regional y la condena de cualquier acción que perciban como agresiva o desestabilizadora en América Latina.

En caso de una reunión, actualmente Petro no podría viajar a EE.UU. porque Trump le retiró la visa en septiembre de 2025, luego de la estancia del mandatario colombiano en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde criticó fuertemente a la Administración de Estados Unidos por sus políticas regionales y su papel en Gaza.