El criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, propuso este jueves la unión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el ataque de EE. UU. en Venezuela en el que fue capturado Nicolás Maduro.

“Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.

El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana.

“Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande”, expresó el jefe del EMC.

En ese sentido, resaltó que aunque “existen diferencias heredadas del pasado”, hoy enfrentan “al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”.

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros”, manifestó y agregó: “El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común”.

Iván Mordisco pide una "unión" guerrillera con el ELN y otros grupos subversivos pic.twitter.com/C2apn7NmLJ — Luchovoltio (@luchovoltios) January 9, 2026

Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.

Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos.

“Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez”, afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente Gustavo Petro acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.