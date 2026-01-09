La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que en su país “nadie se entregó” y “hubo combate” durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y tres estados y que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear”, dijo Rodríguez.

La presidenta encargada también expresó su lealtad a Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico, entre otros cargos: “Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria”, expresó.

Rodríguez encabezó, en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un acto en homenaje a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en la capital venezolana, incluyendo en el complejo castrense de Fuerte Tiuna, y en Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

Durante la ceremonia, que contó con la participación del canciller cubano, Bruno Rodríguez, la mandataria señaló que la vida de estos militares “fue arrebatada en un vil ataque (...) desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo”.

La chavista aseveró que en su país no están “subordinados ni sometidos”, sino que tienen, dijo, “dignidad histórica”, por lo que pidió “honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate”.

“Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria y hubo combate por los libertadores, (...) por nuestro Libertador Simón Bolívar, hubo combate por (Hugo) Chávez, y aquí hubo combate por Venezuela, esta es nuestra mayor satisfacción”, agregó.

El Gobierno venezolano ha hablado de al menos 100 muertes durante el ataque. Previamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó de la muerte de 24 soldados y les rindió homenaje en un funeral el pasado partes.

El domingo, Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante la operación.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría chavista, declaró este jueves “héroes y mártires” a las víctimas.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como “decenas” de muertes.