La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.

“Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano”, recomendó Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas.

Machado recordó que, aunque “nada devuelve los años robados”, “este día importa porque reconoce lo que siempre” supo: “que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”.

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la “liberación” de “un número importante de personas” como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica del país”.

Hasta el momento, solo se han confirmado las identidades de cinco personas españolas a través del Gobierno español (José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel), que ya se encuentran volando hacia el país europeo.

“Este día les devuelve un poco de paz”, celebró Machado en su mensaje a los familiares de los presos. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia”, recordó.

La líder opositora también mandó un mensaje a futuro: “No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Varias organizaciones y familiares de los detenidos han indicado a EFE que la información sobre la identidad de los liberados ha sido opaca y no les ha llegado directamente.