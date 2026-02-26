Tres partidos políticos anunciaron que recomendarán a su militancia no participar en las consultas presidenciales de este 8 de marzo y, en cambio, concentrar su voto en las elecciones al Congreso.

Por un lado, Cambio Radical hizo un llamado a sus seguidores, militantes y líderes regionales para que no soliciten el tarjetón de las consultas interpartidistas. La colectividad recordó que en la jornada solo deben entregarse de manera obligatoria los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes, mientras que el de consulta solo se suministra si el ciudadano lo pide expresamente.

Con el mensaje “¡Vota Cambio Radical!”, el partido dejó claro que su prioridad es fortalecer su representación en el Legislativo y consolidar su bancada en el Congreso.

En la misma línea, el Partido Conservador Colombiano informó que su Directorio Nacional recomienda a la militancia no participar en las consultas presidenciales, debido a que mantiene abierto un proceso interno para definir su candidato a la Presidencia.

Según la colectividad, actualmente hay precandidatos inscritos y aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre quién representará oficialmente al partido. Por ello, consideraron que no sería “respetuoso institucionalmente” promover la participación en un proceso donde no existe un candidato conservador, lo que —afirman— desconocería a los aspirantes que buscan el aval del partido. El Partido Conservador señaló que la decisión responde a criterios de coherencia y responsabilidad política e institucional, aunque reiteró que respeta la autonomía individual de cada militante.

A su turno, la Dirección Nacional del Partido Liberal pidió a su militancia no participar en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo. Argumentan que la recomendación obedece a que la colectividad no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dicho proceso.

“Esta decisión obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante”, indica el comunicado emitido por el partido político.

Además, invitaron a sus miembros a continuar impulsando sus listas al Congreso de la República para “asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”.

Este anuncio se suma a la del Pacto Histórico que hace pocos días también a sus militantes no votar ni impulsar las consultas.

Pacto Histórico emitió una circular dirigida a su militancia y simpatizantes en la que hace un llamado a la “unidad férrea” y a la movilización total de cara a las próximas elecciones legislativas.

En el documento, la colectividad sostiene que el país atraviesa un momento decisivo y advierte sobre “ataques políticos y jurídicos contra el cambio”, por lo que insta a concentrar todos los esfuerzos en garantizar una votación contundente a sus listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la instrucción de no participar ni promover consultas, con el fin de evitar dispersiones y enfocar la estrategia exclusivamente en fortalecer la representación de la coalición en el Legislativo.