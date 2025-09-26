Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, contó todo. Reveló cómo fue que después de estar totalmente negada al amor en una etapa de su vida, decidió darle la oportunidad a un compañero de trabajo y que ahora, como ella misma lo asegura, es el amor de su vida.

En el programa La Red, la periodista relató cómo fue que surgió el amor con José Miguel Polanco, también periodista, y quien fue por varios años compañero en las noticias.

Catalina, quien a sus 23 años se convirtió en madre soltera, decidió en ese momento, cuando estaba iniciando su carrera, dedicarse al 100 por ciento a su hijo y a su trabajo.

“Quién va a querer estar con una mujer que ya tiene un hijo, y quién va a querer estar con una mamá soltera en este momento. Yo el capítulo del amor lo había cerrado”, dijo en el programa sobre lo que pensaba en ese momento.

Agregó que en pandemia le tocó compartir de forma muy cercana con José Miguel. Luego este empezó a tratar de conquistarla, pero ella se negaba.

“Me cerré tanto que no daba oportunidades. No me gustaba nadie. Me invitaban a salir y ponía cualquier excusa… Hasta que llegó cupido… En pandemia”, aseveró Catalina.

“Yo le dije que no… Yo no quiero nada en este momento…”, apuntó. Confesó que el amor fue llegando, se estableció una relación y en 2022 se casaron.

“Un hombre muy familiar, muy entregado, muy especial con el niño, que lo adora, que es su mejor amigo. Lo más importante es que él (su hijo) puede disfrutar de una familia”, describe Catalina a José Miguel, quien desde hace varios años no está en Noticias Caracol.

La presentadora también reveló que el sueño compartido que tienen ahora como pareja es tener un hijo, aunque están tratando de ir a su ritmo en cuanto al momento adecuado.