Lo que parecía ser un video promocional en TikTok terminó convirtiéndose en el inesperado punto de reencuentro para una familia colombiana que llevaba dos años buscando a uno de los suyos. Diego Luis Londoño, un hombre de 41 años reportado como desaparecido, fue reconocido por su hermana en una grabación que se hizo viral esta semana en redes sociales.

El hecho ocurrió en Chiclayo, Perú, donde la creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano grababa un video sobre moda. En una toma casual hacia la ventana del local, apareció Londoño, quien miró y sonrió a la cámara sin saber que ese gesto inocente lo devolvería al radar de su familia.

Fue Lucía Londoño, su hermana, quien identificó a Diego y dejó un comentario en la publicación agradeciendo a la tiktoker, “ese joven es mi hermano, se llama Diego Luis Londoño, tiene 41 años. Su esposa y su hija viven en Alemania. Gracias por devolvernos la alegría de volverlo a ver”, escribió. También la describió como “un ángel enviada por Dios”.

Tras la viralización del video, una periodista del medio peruano Latina Noticias logró localizar al colombiano y conversar brevemente con él. Durante la entrevista, Londoño confirmó su identidad y aseguró que, aunque extraña a su familia, no tiene intención de regresar a Colombia.

La periodista expresó que Diego “alquila habitaciones resultado de las propinas que recibe a diario, lleva su arte a través de los restaurantes con la música”.

Sin embargo, el hombre de 41 años aseguró en su entrevista que “se encuentra viajando y teniendo una experiencia de vida” y que, aunque extraña a su mamá, no pretende regresar pronto a su país de origen.

Según el reporte, Diego sobrevive gracias a las propinas que recibe mientras interpreta música en restaurantes y alquila habitaciones con ese ingreso. La familia, por su parte, ha señalado que Diego fue diagnosticado con demencia senil antes de su desaparición, aunque previamente había llevado una destacada vida académica: estudió filosofía y música, y domina al menos tres idiomas, inglés, italiano y alemán.

Amy Solano informó posteriormente que Londoño se encuentra en una comisaría de Chiclayo, donde está en buenas condiciones. Gracias a su intervención, los familiares ya han podido establecer contacto con las autoridades peruanas en busca de un acercamiento más directo con Diego.