El dúo dinámico Rome y Andy continúa abriéndose paso en la escena musical con el lanzamiento de sus sencillos ‘Qle Viaje’ y ‘Energía’, dos temas cargados de ritmos tropicales que fusionan merengue, reguetón y pop urbano. Una propuesta que refleja su sello distintivo: la frescura, la motivación y el positivismo.

Grabadas en los estudios R8 Sound, bajo la batuta del reconocido acordeonero y productor Rolando Ochoa, estas canciones buscan ser un impulso para todos aquellos que persiguen sus sueños. “Son un himno vibrante, una inyección de motivación para recordar que con pasión y perseverancia no hay sueño inalcanzable”, expresaron los artistas.

Rome y Andy son originarios de Ciénaga, Magdalena, y llevan más de una década trabajando en la música. En 2022 participaron en el reality ‘Factor X’, en el que alcanzaron a ubicarse entre los 12 mejores concursantes del programa. Desde entonces, no han parado de crecer.

“Desde 2015 venimos trabajando en el pop urbano y el reguetón, experimentando con sonidos tropicales y latinos hasta encontrar un estilo que la gente ya reconoce como nuestro. Queremos que cuando alguien escuche una canción diga: eso suena a Rome y Andy”, contó Rome.

Su recorrido musical los ha llevado por estudios en Medellín, Cartagena, Barranquilla y Valledupar, donde finalmente consolidaron su proyecto bajo el ala de Rolando Ochoa.

Un camino lleno de fe

El dúo reconoce que la espiritualidad también ha sido clave en su carrera. “Rolando siempre nos dice que el tiempo de Dios es perfecto. Hemos aprendido a confiar en ese proceso. Hoy vemos cómo nuestra música empieza a tener un alcance inesperado”, señaló Andy.

Las cifras respaldan ese crecimiento: ‘Qle Viaje’ supera las 200 mil reproducciones en YouTube, más de 100 mil en Spotify y acumula alrededor de 40 mil videos en TikTok, algo que califican como “una locura”.

Jesús Rueda Romey y Andy son un dúo urbano oriundo de Ciénaga, Magdalena.

Aunque admiten que en su tierra natal predomina la música vallenata y folclórica, Rome y Andy aseguran que su propuesta urbana ha comenzado a ganar terreno. “Ha sido difícil crear un nicho en un lugar donde otros géneros son los favoritos, pero nos hemos propuesto integrar esas raíces en nuestras canciones. A veces incluimos caja, guacharaca o melodías que nos conectan con lo nuestro, pero siempre llevadas al urbano”, explicó Rome.

El dúo también ha llevado su música más allá de Colombia, con giras en ciudades como Medellín e incluso en Venezuela, donde el año pasado realizaron presentaciones en varias ciudades.

Llenos de perseverancia

Rome y Andy conciben cada lanzamiento como un paso firme hacia la consolidación de su carrera. “Siempre le pedimos a Dios una señal, y sentimos que con estas canciones la recibimos. Más allá de los números, es la gente la que nos está diciendo que nuestro trabajo vale la pena”, afirmó Andy.

Con ‘Qle Viaje’ y ‘Energía’, disponibles en todas las plataformas digitales, los artistas de Ciénaga ratifican que los sueños se alcanzan con constancia, disciplina y sobre todo, con energía positiva.