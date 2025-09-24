Las redes sociales no solo han servido para divertirse sino también como una ventana de ayuda para algunas personas. Este es el caso del colombiano Diego Londoño, quien había desaparecido y fue hallado en Ecuador gracias a un video que se hizo viral.

Amy Solano estaba como siempre grabando contenido para sus redes sociales en su tienda de ropa, en Ecuador. Suele grabarse en un espejo que también muestra su ropa. En ese momento ella estaba haciendo un video para TikTok cuando en el reflejo del espejo se asomó un hombre, en aparente condición de calle.

La mujer explicó que al principio se asustó, pero luego, no pudo contener su risa, pues ese hombre le había sonreído también. Después, compartió el video en redes sociales con la canción ‘Día de suerte’ de Alejandra Guzmán.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Rápidamente el contenido audiovisual se hizo viral y muchas personas comentaron. Una de ellas fue una mujer llamada Marta Londoño, que le aseguraba a la empresaria que ese era su hermano que estaba desaparecido y era colombiano.

Fueron tantos los mensajes que recibió Amy que decidió hablar con estas personas, quienes le aseguraron que se trataba de Diego Londoño, un colombiano que estaba desaparecido desde hace tres años.

TikTok Video de ‘influencer’ ecuatoriana permitió hallar a Diego Londoño, colombiano desaparecido desde 2023

Solano indicó en videos posteriores que le llamó la atención la historia y el clamor de los familiares para que por favor lo encontrara. Ella explicó que no solía hacer este tipo de cosas, pero sí iba a hacer todo lo posible para encontrarlo y ponerlo en comunicación con su familia.

Sin embargo, hasta el momento se conoce que está en la ciudad de Báncora, Perú, gracias a algunas personas que lo han grabado tocando instrumentos.

TikTok Amy Solano grabró a un colombiano desaparecido

¿Quién es Diego Londoño?

Los familiares han contado que Diego Londoño, es de Yarumal, Antioquia, tiene 41 años y al parecer padece de demencia senil. Es profesor de música y filosofía; habla tres idiomas: alemán, inglés e italiano.

@dyrvubnai1gl @Amy Solano G. Diego Luis Londoño, el colombiano desaparecido y que fue encontrado por una publicación de una influencer donde él se le queda observando detrás del vidrio y le hace un gesto muy particular, sin duda lo que es posible gracias a las redes sociales, llevaba ya 2 años desaparecido. En este video se le observa tocando una flauta junto a otros compañeros de viaje, en una banda llamada tropikandina #viral #diegolondoño #AmySolanoG #fyppppppppppppppppppppppp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - EeUu

Estos años se ha mantenido en Ecuador tocando instrumentos. Un familiar habló con un medio local y le dijo que la última vez que se le vio fue en un templo pentecostal. “Él todavía sobrevive de sí mismo, debemos rescatarlo”.

TikTok Diego Londoño se ha visto tocando la flauta en varios videos de TikTok

“Nos dio mucha emoción verlo, nos hizo llorar a todos. Con la música paga el hotel, se viste; él no es un méndigo que come de la calle”, narró.

“Exijo que se investigue a todos los responsables; el doctor, la madre, el hospital”: padre de menor fallecida tras cirugía estética

Asimismo, indicó que Diego no es violento y disfruta viajar. Tiene dos hijos, uno en Colombia y otra en Alemania. “Super intelectual, mantiene enterado del mundo es muy estudiado. Él ha viajado, conoce medio mundo. Se conoce todo América, del norte al sur, él ha viajado mucho. A pesar de su enfermedad, no es una persona agresiva, es un tipo culto, caballeroso, amable, servicial, te habla de todo”, indicó el familiar.

Caracol Televisión Diego Londoño es profesor de filosofía y música

Su hermana reveló que desde hace cinco años perdió la memoria y no sabe quién es, ni cómo se llama. “Simplemente perdió su memoria tan severamente que no sabe cuál es su nombre y no sabe de dónde viene ni ningún detalle, entonces, les pido que me ayuden a encontrarlo, yo estoy situada en la ciudad de Machala, hablo con su familia y ellos están desesperados por volverlo a ver”.