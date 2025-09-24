El presidente Gustavo Petro hizo este martes ante la Asamblea General de la ONU un llamado a “unir ejércitos y armas” para “liberar a Palestina”, conformando un “ejército de la salvación del mundo votado por las Naciones Unidas y sin veto”.

Leer más: Petro asegura que la guerra contra las drogas busca dominar con violencia a América Latina

“Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, señaló Petro en su discurso en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario colombiano, uno de los principales críticos latinoamericanos de la guerra de Israel en Gaza, instó a crear un “ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio” que llamó “Uniting for Peace para Palestina”.

Le puede interesar: Sheinbaum descarta que la muerte de B-King y Regio Clown en México afecte la relación con Colombia

“Es la hora de la espada, de la ‘libertad o muerte’ de Bolívar, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad”, dijo en referencia a Israel y al despliegue militar de EE.UU. en aguas caribeñas contra el narcotráfico.

El mandatario aseguró que “la diplomacia ya acabó su papel”, que “ya sobran las palabras”, y que “desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global”.

Petro, que pronunció hoy su último discurso ante la ONU, ya que dejará el cargo en agosto del año próximo, agregó que ese “ejército de la salvación del mundo” debe ser votado por la Asamblea de las Naciones Unidas “sin veto” de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Lea además: ‘Justificó a los narcos que mueven cocaína por el Caribe’: sectores políticos reaccionan al discurso de Petro en la ONU

“La ONU tiene que cambiar ya. Una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, ni sus aliados en Estados Unidos y Europa dejarlos libres”, insistió.

El mandatario también urgió a las Naciones Unidas a “hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el derecho internacional que es la base de la civilización y de la sabiduría de la humanidad”.

Lea también: Esto significa ser ‘chapulín’, palabra que hace parte del mensaje dejado por narcos junto a los cuerpos de B-King y Regio Clown

El Gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel el año pasado en rechazo a la ofensiva militar en Gaza que, según las autoridades de la Franja, ha matado desde octubre de 2023 a más de 65.000 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos.