El presidente Gustavo Petro dio este martes su último discurso como jefe de Estado colombiano ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Entre los temas mencionados se destacaron la migración, el cambio climático, el genocidio en Gaza, la soberanía de los pueblos, la transición energética y la reciente descertificación de EE. UU. a Colombia en la lucha antidrogas.

Leer más: Fundación San José, donde obtuvo su título profesional Juliana Guerrero, demandó al saliente secretario general

Su intervención, duró 41 minutos, generó grandes polémicas en el país, incluso durante su discurso la delegación de los Estados Unidos, que ejercía como anfitriona, solamente lo escuchó los primeros seis minutos y se levantó, quedando el auditorio prácticamente vacío.

Mi última intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas.https://t.co/GVerC2sRlU — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2025

Por supuesto desde territorio colombiano las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó que el primer mandatario “atacara” a Trump y justificara a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe.

Ver también: Una joven de 14 años murió tras cirugía estética de aumento de senos

“El mundo debe saberlo, en Colombia es una minoría la que protege a los narcos. La gran mayoría de los colombianos queremos acabar con el negocio de la cocaína”, añadió Cabal en su cuenta de X.

Ante un auditorio vacío en la ONU, Gustavo Petro, de manera irresponsable, lanzó ataques contra el presidente Trump mientras justificaba a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos.



El mundo debe saberlo, en Colombia es una minoría la que protege… pic.twitter.com/XiAORgixW8 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 23, 2025

Asimismo, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, discrepó del jefe de Estado en cuanto a las declaraciones del Tren de Aragua, del que dijo “no es una organización terrorista”. Motoa señaló que la intervención de Petro es “una conducta sin precedentes que amenaza con destruir nuestra imagen internacional”, y lo describió como algo “patológico”.

¡Lo de @PetroGustavo ya es patológico! No sólo defiende criminales con tarimazos en Medellín o mediante políticas infructuosas como la #PazTotal en el resto del territorio colombiano. Ahora acude a las Naciones Unidas para hacer las veces de defensor del Cártel de los Soles u… https://t.co/Qc4hkx1aqc — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) September 23, 2025

Sin embargo, las opiniones fueron contrarias por parte de la izquierda del país, sector político que resaltó y aplaudió el discurso de Petro y la importancia de los temas expuestos.

El senador y precandidato Iván Cepeda aseguró que la intervención del jefe de Estado fue “trascendental”, ya que denunció contundentemente los grandes desafíos globales. Además destacó que Petro advirtiera sobre la amenaza de una tercera guerra mundial en curso.

“Continuó asumiendo una firme posición de liderazgo frente al genocidio en Gaza, señalando la complicidad de las potencias globales y exigiendo acciones concretas, más allá de las declaraciones vacías, para detener el exterminio del pueblo palestino ante los ojos del mundo”, agregó Cepeda en su cuenta de X.

TRASCENDENTAL INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE PETRO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU



El presidente Gustavo Petro pronunció hoy un discurso trascendental ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su intervención, denunció con contundencia los grandes desafíos globales de… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 23, 2025

De igual manera, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la intervención como “berraca e histórica” y señaló que Petro lo que hizo fue “demostrarnos que quien sí da la lucha contra el narcotráfico somos nosotros, que la lucha contra las drogas ha fracasado, de que hay un genocidio en Gaza, que la ONU ya no sirve para nada, que sí hay una crisis climática y que los poderosos están en el preludio de fascismo”.

Ningún noticiero abrió con la berraca e histórica intervención de cojones, mucha dignidad y la frente en alto del presidente @petrogustavo en la ONU para demostrarnos que quien sí da la lucha contra el narcotráfico somos nosotros, que la lucha contra las drogas ha fracasado, de… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 24, 2025

En una línea similar, el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho, elogió la propuesta de Petro sobre un cambio climático y la transición a energías limpias. Camacho aseguró que la intervención del presidente “por fin ha sentado posición sobre la lucha contra las drogas” por parte de Colombia ante la ONU.