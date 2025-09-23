Una joven de 14 años identificada como Paloma Nicole Arellano murió el pasado sábado 20 de septiembre tras someterse a una cirugía estética de aumento de senos, en la capital de Durango, México.
“No confío en nadie”: el último mensaje que envió Regio Clown, el artista colombiano hallado muerto en México
Diez nuevos países reconocieron a Palestina como Estado en las últimas 48 horas
Familiares de cartageneros desaparecidos en México piden ayuda a Petro para adelantar labores de búsqueda: “viajaron con un contrato laboral”
Francia, otro país que reconoce en la ONU a Palestina como Estado
La denuncia de su fallecimiento la hizo su padre Carlos Arellano quien denunció a la clínica, al médico y a la madre de la joven, pues son pareja.
Arellano contó en un video que la jovencita se hizo una cirugía de senos el 12 de septiembre con el médico llamado Víctor y el consentimiento de su madre Paloma.
Indicó en una entrevista con El Sol de México que no sabía nada de este procedimiento quirúrgico, y que su madre le dijo que se iba a llevar a la menor para la sierra de Durango porque tenía Covid. Luego, lo llamó diciendo que estaba grave.
“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, dijo. Paloma Nicole estuvo internada una semana pero murió de un paro cardiorrespiratorio e inflamación en el cerebro por inducción a coma e intubación.
En el funeral fue que el padre se enteró lo que había pasado. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, dijo.