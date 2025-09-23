Una joven de 14 años identificada como Paloma Nicole Arellano murió el pasado sábado 20 de septiembre tras someterse a una cirugía estética de aumento de senos, en la capital de Durango, México.

La denuncia de su fallecimiento la hizo su padre Carlos Arellano quien denunció a la clínica, al médico y a la madre de la joven, pues son pareja.

Arellano contó en un video que la jovencita se hizo una cirugía de senos el 12 de septiembre con el médico llamado Víctor y el consentimiento de su madre Paloma.

💥#Durango | Carlos Said Arellano, papá de Nicole de 14 años, narra cómo lo engañaron, le dijeron que su hija estaba en la sierra y cómo fue que se dio cuenta que a su hija la habían sometido a una cirugía estética sin su consentimiento. #JusticiaParaNicole. @oritanogrcs 📹 pic.twitter.com/N0An3q5NiW — Heber (@heber_GH) September 22, 2025

Indicó en una entrevista con El Sol de México que no sabía nada de este procedimiento quirúrgico, y que su madre le dijo que se iba a llevar a la menor para la sierra de Durango porque tenía Covid. Luego, lo llamó diciendo que estaba grave.

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, dijo. Paloma Nicole estuvo internada una semana pero murió de un paro cardiorrespiratorio e inflamación en el cerebro por inducción a coma e intubación.

X @SoyLaguna_ Carlos Arellano junto a su hija Paloma cuando estaba pequeña

En el funeral fue que el padre se enteró lo que había pasado. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, dijo.