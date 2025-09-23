En un triste desenlace terminó la búsqueda de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre hasta que finalmente sus cuerpos fueron hallados el lunes 22.

De acuerdo con información preliminar, los dos colombianos fueron vistos por última vez en el sector de Polanco, en ciudad de México, muy cerca de un gimnasio de donde al parecer estaban.

Por estos hechos, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el de Colombia, Gustavo Petro, se habían referido al tema, la primera para anunciar que ya se estaba investigando el caso y el segundo para pedir que se diera con su paradero.

Pero finalmente fueron encontrados muertos a la orilla de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, según dio a conocer el informativo mexicano C4 en Alerta, una zona deshabitada y por la noche muy oscura y sin vigilancia.

Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la encargada de hallar los cuerpos de los artistas que aparecieron con unos mensajes a un costado y que darían pistas sobre quién o quiénes estarían detrás de este doble crimen.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, reza el narcomensaje firmado por el cartel la Familia Michoacana en que los acusan de desleales (chapulines).

Cortesía C4 en Alerta Narcomensaje encontrado al lado de los cuerpos de los artistas colombianos en México firmado por la Familia Michoacana.

Pero eso no es todo, el informativo mexicano también reveló los últimos mensajes que intercambió Jorge Herrera con su pareja a través de WhatsApp. El hoy occiso le dice que irá a una reunión con una persona a quien le dicen ‘el Comandante’ en el estado de México y con “Mariano”.

Su pareja muy temerosa le pide que le mande su ubicación para estar “pendiente”. Herrera le responde que “desde hoy me cuidaré mucho” porque “no confío en nadie” para luego proceder a enviarle la ubicación que da cuenta que se encuentra en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Minutos más tarde, el colombiano le envía un contacto a su pareja de un tal “Mariano escolta”, que asegura es el “trabajador de ‘el Comandante’, amigo de Sergio”.

Cortesía C4 en Alerta

“No se descarta ninguna hipótesis, puede ser redes del narcotráfico o de las mafias que delinquen en esta zona de México”, le dijo una fuente judicial mexicana al diario El Tiempo.

Cabe recordar, que en medio de la incertidumbre por el paradero del cantante B-King, circuló en redes sociales un video en que el artista había manifestó hace meses que temía por su vida, y responsabilizó directamente a su expareja, la reconocida DJ Marcela Reyes.