Este lunes 22 de septiembre fueron hallados sin vida los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, quienes habían desaparecido en México el pasado 16 de septiembre.

Los colombianos fueron vistos por última vez en la colonia Polanco, en Ciudad de México, cuando salían de un gimnasio, un día después de un concierto en la localidad. Alrededor de este doble y extraño crimen surgen varias hipótesis por parte de las autoridades mexicanas.

Según información difundida por El Tiempo, los hombres fueron secuestrados y asesinados casi de manera inmediata a su rapto. Luego sus cuerpos fueron llevados y abandonados en un lote cercano a la carretera México-Cuautla.

Una fuente judicial mexicana le dijo al medio antes citado que: “Se están revisando las cámaras de seguridad de todas las zonas en las que estuvo el artista desde su llegada a México para poder determinar si se reunió con alguien, o si lo estaban siguiendo desde que llegó al país”. Asimismo, la fuente indicó que están revisando el listado de los asistentes al evento de música urbana, para verificar si alguno de ellos tenía antecedentes penales.

Según medios locales, junto a los cuerpos se encontró un mensaje que decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

La sigla FM, según el mundo criminal, corresponde a la Familia Michoacana, un poderoso cartel narcotraficante en México que, según las autoridades, ya no tenía tanto protagonismo, pero que al parecer, con este caso en particular, había recordado su poder.

“No se descarta ninguna hipótesis, puede ser redes del narcotráfico o de las mafias que delinquen en esta zona de México”, dijo el informante a El Tiempo.

Cabe recordar, que en medio de la incertidumbre por el paradero del cantante B-King, circuló en redes sociales un video en que el artista había manifestó hace meses que temía por su vida, y responsabilizó directamente a su expareja, la reconocida DJ Marcela Reyes.

@bkingoficial/@bkingoficial B-King, exesposo de Marcela Reyes, denuncia amenazas por parte de la DJ.

Según El Tiempo, dicho material está siendo verificado por las autoridades colombianas.

“Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, señaló en su momento el artista urbano, quien agregó que interpuso una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación por amenazas que habría recibido de Reyes y de su equipo de trabajo.

Sin embargo, los representantes legales de Reyes insistieron en que no existe vínculo alguno de la DJ con la desaparición y muerte de los artistas. El comunicado de los abogados también denunció amenazas contra Marcela Reyes y su hijo menor de edad, derivadas de las acusaciones difundidas en medios y plataformas digitales.

“Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia, y solicitamos medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad”, precisaron los abogados.

¿Qué relación tiene alias Fritanga con B-King?

En medio del caso, volvió a recordarse las declaraciones del artista cuando contó que era sobrino del exparamilitar Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, quien regresó a Colombia después de pagar sus deudas con la justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, cabe señalar que el nombre de Byron Sánchez Salazar o B-King no está relacionado con algún proceso judicial de su tío, pero a familiares de Torres Martínez si los han investigado por presunto testaferrato, que habrían ejercido durante años con dineros de la mafia.