Los nombres de Miguel Varoni y Catherine Siachoque suenan en los tabloides al conformar una de las parejas más sólidas y queridas de la televisión latinoamericana. Su matrimonio, celebrado el 4 de julio de 1999 en las afueras de Bogotá, ya suma más de 25 años compartiendo techo y escena.Pero antes de llegar al altar con Catherine, el actor ya había vivido contraído nupcias con otra reconocida actriz.

El primer ‘sí acepto’

En 1991, a la edad de 27 años, Varoni contrajo matrimonio con la también actriz colombiana Patricia Ércole, quien entonces tenía 30 años de edad. La ceremonia recibió un amplio cubrimiento de la prensa, no solamente por la popularidad de la que gozaban ambos, sino por las familias de donde provenían. Al ser Varoni, hijo de una de las actrices punteras de la televisión nacional de los 70’s, Teresa Gutiérrez.

Pero el amor duraría poco, cuando en 1993 un escándalo de infidelidad inundaría las pantallas de los colombianos, al filtrarse un video en donde se veía a Miguel Varoni y su compañera de set a Aura Cristina Geithner sosteniendo un romance en Cancún. El amor había florecido en la Potra Zaina y al actor poco le importó que su esposa Patricia fuera una de las mujeres más queridas y famosas de la televisión criolla.

El talento también corre en las venas de Patricia, al ser la hija de la reconocida actriz Raquel Ércole y del músico Lizardo Díaz. Siendo la vocación de sus padres inspiración artística para construir una sólida carrera en teatro, cine y televisión. También se destaca en la danza, como bailarina profesional con gran trayectoria en Latinoamérica y Europa.

Actualmente, Patricia Ércole continúa activa en el mundo artístico y en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con el yoga y el baile, dos de sus grandes pasiones.

Catherine y Miguel, amor de novela

Tras su separación con Patricia Ércole, el actor conoció a Catherine Siachoque durante las grabaciones de la telenovela Las Juanas. De ese encuentro nació una relación que se consolidó con el tiempo y que los llevó al matrimonio en 1999.

Siachoque, radicada en Estados Unidos desde hace más de 20 años, es una de las actrices más queridas de la televisión hispana. Su talento la ha catapultado a la fama en producciones como Las Juanas, Tierra de pasiones y, especialmente, Sin senos no hay paraíso (2008), donde dio vida a la recordada madre, Doña Hilda Santana.

En 2024, la pareja que optó por no tener hijos, celebró sus bodas de plata. Los años han reafirmando el cariño y la complicidad entre los actores, y que los han convertido en un referente dentro del mundo del entretenimiento latinoamericano.

