Consternados se encuentra los familiares de un menor de 5 años, tras ser atropellado por un hombre a bordo de una patineta eléctrica. El hecho se presentó a la altura de la calle 116 con carrera 53A en la ciudad de Bogotá a inicios del mes de septiembre del presente año.

El domingo 7 de septiembre, el infractor se movilizaba a gran velocidad por el carril de la ciclovía cuando embistió al menor causándole fracturas de fémur y otras lesiones.

Ante el accidente, la conducta del hombre fue refutable, dado que huyó del lugar sin tener reparos. Sumado a la culpabilidad del accidente, el sospechoso podría enfrentarse al delito de omisión del deber de socorro, con sanciones legales y hasta medida intramural.

Daniel Pérez, padre del menor, relató el momento del accidente:

“Viene esta patineta eléctrica, ¿sí? Y pasa mi esposa a decirle «¡Ey!», o alcanza como a gritar o a hacer algo. Finalmente, no sabemos si estaba distraído. El caso es que el personaje no escucha e impacta al niño. De acuerdo a los testigos que están ahí alrededor, nos dicen: ‘A él se le trabó un poco la llanta delantera con la bicicleta’“.

Por su parte la madre del menor de 5 años demandó justicia en este caso, y el cual ha traído efectos psicológicos a su hijo:

“Esto lo estamos haciendo porque mi hijo me pidió que contara su historia para que no le pasara a otro niño. Los daños no son solo físicos, también son psicológicos.Mi hijo no ha podido dormir bien; el doctor nos dijo que se llama estrés postraumático… este accidente ha tenido consecuencias emocionales, económicas y en la rutina de toda nuestra familia”

Por último el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá se manifestó a través de un comunicado condenando el accionar del hoy fugitivo, “esta conducta inaceptable, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes y en este momento se llevan a cabo los procedimientos judiciales de rigor”.

