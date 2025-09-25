Se dice que el amor de madre es el más puro. Sin embargo, este caso que ha consternado a la los habitantes del noreste de Tokio, demostrando todo lo contrario al ser aprendida una mujer de 75 años con el cadáver de su hija. Lo más tenebroso: el cuerpo de la joven reposaba en el electrodoméstico desde hace 20 años.

El hallazgo durante la inspección de la vivienda fue realizado por agentes de policía de Ibaraki, este martes 23 de septiembre, tras acudir a su jefatura la adulta mayor como Keiko Mori y confesar el secreto que mantenía en su casa. Los investigadores hallaron el cuerpo arrodillado y boca abajo, vestido con tan solo una camiseta y ropa interior.

Debido al avanzado al grave estado de descomposición, una autopsia buscará esclarecer las causas del fallecimiento de la joven identificada como Makiko. Su hija nacida en 1975.

La madre de Makiko habría enviudado a inicios de este mes de septiembre, y desde entonces residía sola en la vivienda donde se produjo el hallazgo.

Makiko cuenta con más hermanos, pero se desconoce con exactitud el número, y si alguno de ellos aportó información sobre la joven, a reservas de las autoridades.

Las autoridades confirmaron que se lleva a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Y sobre todo, el motivos que llevaron su madre a ocultar el cadáver durante dos décadas. Secreto que consterna a la comunidad del noroeste de la capital japonesa.

