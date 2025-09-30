En la plenitud del sueño, un morador silencioso terminó con la vida de Hilmer Francisco Julio Osorio de 28 años: la intoxicación por monóxido de carbono. Este muerte repentina se dio tras un descuido del joven originario de Segovia, Antioquia la noche anterior y que se pasa por alto al momento de hacer uso de estufas de gas.

Lea también: Texas dejará de emitir licencias de conducir a algunos grupos de migrantes

Pasadas las 9 de la noche, y con la intención de saciar el hambre, Hilmer Francisco se preparó un menú bastante común en la comida colombiana, tajadas de plátano verde junto a otros alimentos.

Cortesía redes sociales.

Estando satisfecho y somnoliento se fue a dormir sin tener en cuenta que había dejado abierta la llave del gas, provocando la inhalación de este el causante de su muerte.

El joven antioqueño vivía solo por lo cual no fue hasta el día siguiente que sus vecinos se alertaron de la situación, al porvenir de la vivienda un fuente olor. Al llamarlo y no obtener respuesta, irrumpieron solo para encontrarse en la fatídica escena de Hilmer Julio muerto sobre su cama, en la posición plácida con la que se fue a dormir la noche anterior.

Lea también: Entrevista con Tomás Corredor, director de Noviembre

Familiares y personas cercanas lo recuerdan como un hombre amable, sencillo y dedicado a su trabajo, y quien vivió por más de dos años en Caucasia antes de retornar a su municipio natal.

El fallecimiento del joven enluta a la comunidad segoviana y sienta un recordatorio sobre las prevenciones para evitar este tipo de casos de intoxicaciones por monóxido de carbono.

Lea también: La fiscalía pide una sentencia de al menos once años de prisión para Diddy

¿Olor a gas? Sigue estas recomendaciones

No enciendas luces ni uses el teléfono. Sal del área de inmediato. Llama a emergencias (como el 911 o 103) desde un lugar seguro. Si es posible y seguro cierra la llave de paso del gas. Asegúrate de que los ambientes con aparatos a gas estén siempre ventilados, abriendo puertas y ventanas. Mantén los respiraderos y tubos de escape de los aparatos de gas despejados de cualquier intromisión como las hojas. Revisa periódicamente el conector flexible que alimenta el gas al aparato y no lo pises ni coloques peso sobre él. Solicita a personal autorizado o de la compañía de gas para cualquier manipulación o revisión de las instalaciones.

Lea también: Dolly Parton no recibirá su Óscar honorífico en persona por motivos de salud