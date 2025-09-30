El popular refrán colombiano que dice“la plata está hecha, solo hay que buscarla” al parecer fue fuente de inspiración para Jenni Marcela Ortiz, funcionaria de una entidad financiera en el municipio de Sabaneta y quien es acusada de robar la cuantiosa suma de más de 435 millones de pesos colombianos.

El cometido fue llevado a cabo por Jenni Marcela el 12 de diciembre del 2024, valiéndose de la confianza depositada en sus empleadores al ser la cajera del banco.

De acuerdo con investigación de de la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, el modus operandi del robo detalla la meticulosidad de la mujer. En la tarde ese jueves 12 de diciembre, Ortiz desconectó y alteró las cámaras del establecimiento del sur del Valle de Aburrá, donde prestaba sus servicios como cajera principal.

Cortesía redes sociales.

Seguido a impedir el reconocimiento visual del establecimiento, llamó a la central de la entidad bancaria solicitando que abrieran la bóveda del dinero, la cual es controlada a distancia.

Con la excusa de pedirle el favor de recibir un domicilio a las fueras del banco, despistó a su compañero de trabajo, mientras llenaba una tula repleta con fajos de billetes y paquetes de monedas por un valor aproximado de $ 435.896.654 pesos colombianos.

Después de ese día su paradero era de rumbo desconocido, probablemente disfrutando de las festividades navideñas, hasta la venida de los reyes magos al ser aprendida por la Policía Nacional en enero de este año.

Ortiz Díaz fue hallada culpable por los delitos de hurto calificado y agravado y enfrenta una condena de siete años, la cual deberá cumplir en un centro penitenciario tras un juez denegar la petición de otorgarle la casa por cárcel, argumentando el padecer de una enfermedad grave.

Dicha condición fue refutada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses.

