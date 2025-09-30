El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI anunció la apertura de la categoría De Indias, un espacio diseñado para reconocer y visibilizar las producciones audiovisuales realizadas en Cartagena y Bolívar.

En la edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026, esta sección se consolida como un escenario privilegiado para los talentos locales, quienes podrán postular sus obras a través de la plataforma Festhome hasta el 30 de noviembre de 2025.

“Con la categoría De Indias queremos reforzar el compromiso del Festival con la ciudad y el departamento. Cartagena y Bolívar tienen un enorme potencial creativo, y es fundamental que sus cineastas encuentren en el FICCI un espacio para mostrar sus historias al mundo. Esta categoría no solo reconoce su trabajo, sino que también les ofrece un estímulo económico para seguir creando”, señaló Margarita Díaz Casas, directora del Festival.

La categoría De Indias está dirigida a cortometrajes y largometrajes con nacionalidad colombiana que hayan sido filmados en Cartagena o en el departamento de Bolívar, o que provengan de productoras y cineastas establecidos en esta región.

También se tendrán en cuenta ejercicios audiovisuales y proyectos realizados en escuelas, universidades y colectivos locales, reconociendo la diversidad de expresiones que enriquecen el panorama cinematográfico cartagenero.

El FICCI busca con esta sección fortalecer los vínculos entre el festival y la comunidad, proyectando internacionalmente las narrativas que nacen en la ciudad y en el territorio.

El carácter competitivo de la categoría y el reconocimiento económico para los seleccionados refuerzan la apuesta del Festival por impulsar la producción audiovisual local y motivar a las nuevas generaciones de creadores.

En la edición 65, los proyectos elegidos en De Indias tendrán, además de la proyección en salas del Festival, la oportunidad de conectar con agentes de la industria, distribuidores y prensa internacional, beneficiándose de la visibilidad que ofrece un evento con más de seis décadas de historia.

“El FICCI es también un espejo de la ciudad que lo acoge. Con De Indias queremos resaltar las voces que nacen en Cartagena y Bolívar, con todo el potencial para convertirse en parte esencial de la cinematografía colombiana. Esta sección conecta lo local con lo global, mostrando que el futuro del cine también se está construyendo aquí”, afirmó Ansgar Vogt, director artístico del Festival.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora Colombia). Los proyectos seleccionados se anunciarán en marzo de 2026.

Las inscripciones deben realizarse a través de www.festhome.com, donde los participantes encontrarán toda la información necesaria sobre requisitos y condiciones.

