La familia amarilla más famosa de la televisión estará de regreso en la pantalla grande. Este lunes 20th Century Studios anunció que trabaja en una nueva película de Los Simpson y que esta llegará a las salas en 2027.

A través de redes sociales la compañía anunció la buena nueva a los fanáticos de Homero, Bart, Marge, Lisa y todos los habitantes de Springfield con una imagen en la que se ve una la tradicional rosquilla de la serie.

“¡Genial! ¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!”, escribió la empresa.

La segunda cinta se estrenará justo 20 años después de la primera incursión cinematográfica de la serie creada por Matt Groening.

La primera película, un fenómeno global

La primera cinta, titulada simplemente The Simpsons Movie, se estrenó el 27 de julio de 2007 bajo la dirección de David Silverman, uno de los animadores históricos de la serie. El guion estuvo a cargo de un equipo de escritores habituales, entre ellos James L. Brooks, Matt Groening y Al Jean.

La trama giraba en torno a Homero Simpson, quien tras contaminar el lago de Springfield provoca que la Agencia de Protección Ambiental aísle la ciudad bajo una cúpula gigante. Los Simpson son expulsados por sus propios vecinos y huyen a Alaska, hasta que Homero encuentra la manera de redimirse y salvar a la ciudad.

Con un presupuesto cercano a los 75 millones de dólares, la película recaudó más de 536 millones en taquilla mundial, consolidándose como un éxito rotundo. La crítica fue en general positiva, destacando el humor y la fidelidad al espíritu de la serie, aunque algunos señalaron que se sentía como un episodio extendido.

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

Una serie que marcó la televisión

Desde su estreno oficial en televisión el 17 de diciembre de 1989, Los Simpson se ha convertido en la serie animada de horario estelar más longeva de la historia. Con más de 750 episodios, 35 premios Emmy y un Peabody Award, la producción de Matt Groening y James L. Brooks se mantiene como un referente cultural que ha trascendido generaciones.

Su capacidad de mezclar la comedia familiar con la sátira política y social ha permitido que personajes como Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie se conviertan en íconos globales. Además, la serie ha contado con la participación de celebridades de la talla de Michael Jackson, Paul McCartney, Stephen Hawking o Lady Gaga.

