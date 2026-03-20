Fue uno de los grandes. Chuck Norris, el experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate que conquistó el cine, deja un gran vacío en el séptimo arte.

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Por ello dos de sus colegas y grandes baluartes del mismo cine de acción, Sylvester Stallone y Jean-Claude Van Damme, despidieron al actor fallecido a los 86 años.

“Tuve un gran placer trabajando con Chuck. Era estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre, y mis condolencias a su maravillosa familia”, dijo Stallone.

Por su parte, Van Damme aseguró: “Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocimos desde mis primeros años, y siempre respeté al hombre que fue. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado”.

Aquí Chuck Norris, un experto en artes marciales y campeón mundial de Kárate que conquistó el cine

La única película en la que Chuck Norris, Sylvester Stallone y Jean-Claude Van Damme compartieron pantalla fue Los indestructibles 2 (2012).

En esta cinta, Stallone interpreta al líder del grupo, Barney Ross, mientras que Norris tiene una aparición especial como Booker, un mercenario solitario que rescata al equipo en un momento crítico. Como dato curioso, el nombre de su personaje es un guiño a su película de 1978, Los valientes visten de negro, donde su personaje también se llamaba John T. Booker. En esa cinta Van Damme interpreta al villano principal, Jean Vilain.

No obstante, la relación profesional con Van Damme fue un poco más variada pues en Desaparecido en acción (1984): Aunque no aparecen juntos en escena, Van Damme trabajó en esta película de Norris como especialista (stuntman) antes de ser famoso.

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De hecho, Norris fue quien lo ayudó en sus inicios dándole empleo en su equipo de especialistas debido a la amistad que forjaron entrenando artes marciales.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

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Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en ‘The Way of the Dragon’/’El furor del dragón’, junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.