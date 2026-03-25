Desde este jueves 26 de marzo, la sede temporal del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) abre sus puertas a una exposición que conmemora el centenario del natalicio de Álvaro Cepeda Samudio, personaje clave en la historia cultural del país.

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La propuesta lleva por título ‘Álvaro Cepeda Samudio. Vida, Obra, Fama. 100 años’, una muestra que invita a recorrer la vida y legado de este personaje desde múltiples miradas.

Jeisson Gutierrez/Jeisson Gutiérrez Exposición centenario Álvaro Cepeda Samudio.

La exposición, que estará abierta hasta el 12 de octubre en la sede ubicada temporal del MAMB, ubicada en el World Trade Center (calle 76 N. 54 - 11, local B3), propone un viaje íntimo y documental por seis facetas que definieron al autor barranquillero: niñez, formación y familia; el comunicador; el narrador; el gestor cultural; el coleccionista; y su papel dentro del Grupo de Barranquilla.

El historiador y crítico de arte Álvaro Medina, curador de la muestra y amigo cercano de Cepeda Samudio, explicó a EL HERALDO que la intención fue ir más allá de la imagen tradicional del escritor.

“Álvaro es conocido como narrador, pero su vida estuvo cargada de múltiples facetas. Por eso decidimos dividir la exposición en capítulos, para que el público tenga una imagen más completa de lo que fue como ser humano”, señala Medina.

El recorrido inicia con documentos personales como su partida de bautismo, y avanza hacia su ejercicio como periodista y publicista, hasta llegar a su dimensión como narrador, de la que se resalta su papel como renovador de la literatura colombiana junto a Gabriel García Márquez.

Jeisson Gutierrez/Jeisson Gutiérrez Exposición centenario Álvaro Cepeda Samudio.

Pero la exposición también pone el foco en un Cepeda menos explorado, el gestor cultural que, desde el Centro Artístico, impulsó la creación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla en la década de los 60’, y el coleccionista que reunió obras fundamentales para la historia del arte en la ciudad.

Uno de los ejes más reveladores de la exposición es el dedicado al Grupo de Barranquilla, donde se desmonta la idea de un colectivo homogéneo y se presentan sus transformaciones a lo largo del tiempo. Fotografías, documentos inéditos y nuevas investigaciones permiten entender las dinámicas internas de este influyente círculo cultural.

Nuevos elementos

La construcción de esta exposición ha sido posible gracias a la recuperación de archivos, documentos y objetos personales, muchos de ellos aportados por la familia, en especial por Tita Cepeda.

Entre los hallazgos más recientes se encuentra un libro de actas manuscrito del Centro Artístico, en el que se registra la activa participación de Cepeda en la promoción de iniciativas culturales. Un documento que, según el curador, permite dimensionar su rol como articulador de proyectos.

Jeisson Gutierrez/Jeisson Gutiérrez Exposición centenario Álvaro Cepeda Samudio.

Medina resalta que el mayor valor de Cepeda radica en dos aspectos: su capacidad para renovar la narrativa colombiana y su visión para articular proyectos culturales de impacto.

“Era un hombre profundamente conectado con la contemporaneidad”, recuerda.

Otra faceta reveladora es la del coleccionista, donde se exhiben obras que hicieron parte de su entorno íntimo, aquellas que Cepeda eligió para su “regodeo visual”. Es una mirada más personal, que permite entender sus gustos, influencias y sensibilidad estética.

A esto se suma su relación con el cine, una de sus grandes pasiones. La exposición recuerda su participación en proyectos como el cortometraje La langosta azul, y su interés por vincular el lenguaje audiovisual con el periodismo, incluso a través de noticieros cinematográficos.

Siempre soñó con un museo

Para Diana Acosta, gerente del MAMB, esta exposición es también un acto que permite compensar su gestión. “Cepeda fue uno de los que insistió en que una ciudad solo podía considerarse moderna si tenía un museo y unos medios de comunicación fuertes. Él entendía que la cultura era clave para el desarrollo de Barranquilla”, afirma.

Jeisson Gutiérrez Diana Acosta gerente del MAMB.

Acosta destaca que la muestra no solo reúne objetos personales como su icónica máquina de escribir Olympia, de la que parecen volar sus textos, sino también piezas que marcaron el origen de la colección del museo, muchas de ellas adquiridas gracias a iniciativas lideradas por el propio Cepeda.

La inauguración será este jueves 26 de marzo a las 5:00 p. m., con la participación del escritor y periodista Daniel Samper Pizano, quien compartirá anécdotas sobre Cepeda Samudio.

Además, el próximo lunes 30 de marzo (fecha del centenario de su nacimiento), el curador Álvaro Medina ofrecerá una charla especial sobre la vida del autor.

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La exposición podrá visitarse de martes a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

La invitación está abierta para explorar esta exposición que busca redescubrir a un gran pensador que ayudó a redefinir la manera de narrar, de hacer periodismo y de pensar el Caribe colombiano.