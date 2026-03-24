Los días 7 y 8 de abril, Barranquilla será sede del II Congreso Internacional ‘Carnaval, Educación, Transmisión de Saberes y Co-crear de Estrategias para la Salvaguarda PCI’, un espacio académico y cultural que reunirá a expertos, artistas, investigadores y comunidades en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

El evento es liderado por la Corporación Folclórica Actores del Carnaval de Barranquilla (Corcarnaval), con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, a través del programa de Estímulos Carnaval 2025, y surge a partir del seguimiento al Plan Especial para la Salvaguardia (PES), que identificó como principales retos la educación y la transmisión de saberes.

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Bajo la dirección de la folclorista e investigadora María del Carmen Meléndez, el congreso se consolida como un escenario de construcción colectiva, orientado a generar estrategias para la protección de las tradiciones del Carnaval.

Participación nacional e internacional

El encuentro contará con ponentes de Argentina, Ecuador y Venezuela, así como representantes de Colombia, incluyendo el Carnaval de Pasto, y expresiones culturales del Carnaval de La Guajira, el Carnaval del Atlántico y el Carnaval de Barranquilla.

Además de las ponencias, el congreso integrará muestras culturales, intercambio de saberes y espacios académicos con semilleros de investigación, fortaleciendo el diálogo entre la academia y los portadores de tradición.

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El evento cuenta con el acompañamiento de Telecaribe, y con alianzas académicas con la Universidad del Atlántico, Universidad Libre, Universidad Simón Bolívar, UNAD, y el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico ,Secretaria departamental de Cultura y Patrimonio, Museo de Galapa, Artesanos del Atlántico, Matronas del Barrio Abajo, El Heraldo, La Libertad, Extra Noticias, Instituciones educativas, Medios para la Información, Semilleros de Investigación, Grupos de Investigación, Asociaciones de Carnaval, Operadores del Carnaval, Carnaval del Sur Occidente, del Sur Oriente, Asociación de Grupos del Atlántico FAYFA.