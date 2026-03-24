Después de 7 años de su última versión, regresa este gran encuentro que pondrá en el centro la memoria y el patrimonio documental de Colombia.

Durante 3 días, en la Fábrica de Cultura, se podrán apreciar ponencias académicas, exposiciones audiovisuales y fotográficas, presentaciones artísticas, entre otras actividades.

El crecimiento de Barranquilla se ve más allá de su urbanismo, se aprecia también en su apuesta por la preservación de la memoria y el desarrollo de espacios para la investigación y el conocimiento, que la posicionan como un referente cultural, académico y de gestión documental en el país, con el impulso del alcalde Alejandro Char.

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Por esta razón, Barranquilla ha sido elegida como sede del 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, que se realizará del 28 al 30 de octubre de 2026 en la Fábrica de Cultura.

En los últimos años Barranquilla ha impulsado iniciativas institucionales para la preservación de la memoria y su patrimonio documental, de la mano de su Archivo Histórico, una estrategia que promueve la conservación, preservación y difusión del patrimonio de la ciudad y que hoy se consolida como un espacio clave para la investigación histórica y el fortalecimiento de la memoria colectiva del Caribe colombiano.

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En este contexto, en articulación con la Corporación de Estudios Interculturales Aplicados (Intercultura Colombia) y la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura (Redrief), Barranquilla acogerá el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura que reúne a investigadores, docentes, gestores culturales, estudiantes y expertos en prácticas festivas de Colombia y de distintos países del continente.

“La participación de ponentes de diversas partes del país y América contribuirá significativamente a seguir fortaleciendo el diálogo interdisciplinario y las redes académicas que, desde hace más de dos décadas, promovemos a través de actividades de investigación y cooperación internacional en el campo de estudio de la fiesta, la nación y la cultura”, dijo el coordinador académico de Intercultura Colombia, Marcos González Pérez.

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Durante tres días, el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura se convertirá en un escenario de diálogo académico y cultural en el que se compartirán resultados de investigación, experiencias y reflexiones sobre las manifestaciones festivas y su relación con la memoria colectiva y la identidad de los pueblos. La programación incluirá ponencias académicas, exposiciones audiovisuales y fotográficas, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y muestras de productos culturales relacionados con la cultura festiva.

Uno de los propósitos centrales del evento es realizar un balance de las investigaciones sobre manifestaciones festivas en América, fortalecer la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta, Nación y Cultura y promover el diálogo con la ciudadanía digital sobre cultura festiva. El encuentro también permitirá avanzar en la construcción de un fondo documental sobre la fiesta en América, así como reflexionar sobre los conceptos de memoria y patrimonio documental en medio de las transformaciones tecnológicas actuales y su impacto en la participación ciudadana y las políticas públicas culturales.

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La convocatoria está abierta para la presentación de ponencias, exposiciones audiovisuales y muestras sobre prácticas festivas. Las personas interesadas deberán enviar un resumen de máximo 300 palabras a través del formulario de la convocatoria. El plazo para el envío de propuestas será hasta el 30 de abril de 2026, y los resultados de la evaluación por parte del Comité Académico Internacional se comunicarán antes del 30 de mayo de 2026.

Las mesas temáticas y los simposios se definirán a partir de las propuestas recibidas. Entre los temas sugeridos se encuentran ‘Fiesta y Naturaleza’, ‘Redes Sociales y Ciudadanía Digital en la Cultura Festiva’, ‘Cuerpo y Danza’, ‘Teatro Festivo y Archivos’ y ‘Fondos Documentales como Patrimonio’.

“Estas miradas no solo enriquecen la investigación sobre nuestras tradiciones, sino que también aportan a que la ciudadanía comprenda la importancia de preservar la memoria colectiva y el patrimonio cultural. Desde el Archivo Histórico de Barranquilla queremos que este encuentro contribuya a fortalecer el diálogo entre investigadores, artistas y ciudadanos, y a seguir construyendo una cultura de valoración y cuidado de nuestra historia”, señaló la jefa del Archivo Histórico de Barranquilla, Margarita Monsalve.

La participación en el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura no tendrá costo de inscripción, tanto para ponentes como para asistentes. Al finalizar, se entregará un certificado de participación y algunas de las contribuciones podrán ser seleccionadas para publicaciones académicas definidas por el Comité Organizador.

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La realización de este encuentro en Barranquilla también resalta el valor cultural de nuestra ciudad, reconocida internacionalmente por albergar el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

“Barranquilla vive un momento extraordinario de transformación y crecimiento, y también de fortalecimiento de su identidad cultural. Para nosotros es un orgullo recibir el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, un espacio que pone en el centro la memoria, las tradiciones y el patrimonio que nos definen como sociedad. Desde la Alcaldía seguimos impulsando el Archivo Histórico de Barranquilla como una estrategia fundamental para preservar nuestra historia y proyectarla hacia el futuro”, señaló el alcalde Alejandro Char.

El evento contará además con la participación de la Academia Colombiana de Historia (ACH), la organización L’AMAP – Amitié des Peuples du Monde de Francia, y la revista científica de humanidades y artes Mayéutica, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) de Venezuela.