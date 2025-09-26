El mundo de la música está de luto tras la muerte de Zubeen Garg, uno de los grandes exponentes del folk-pop, el rock indio y la música de Assam. El artista, de 52 años y oriundo de Jorhat (India), falleció el viernes 19 de septiembre de 2025 en un accidente marítimo mientras disfrutaba de unas vacaciones en Singapur.

De acuerdo con las autoridades, el cantante había alquilado un yate para recorrer la costa y decidió lanzarse al mar para nadar. En un inicio utilizó un chaleco salvavidas, pero minutos después se lo quitó al asegurar que le resultaba incómodo. En ese momento sufrió una descompensación dentro del agua y terminó ahogándose.

Un grupo de socorristas acudió a su ayuda de inmediato e intentó reanimarlo en el lugar, siendo luego trasladarlo a un hospital de primer nivel. Pese a los esfuerzos médicos y múltiples maniobras de reanimación, el cantante no recuperó sus signos vitales.

Una leyenda para la música Hindú

Zubeen Garg alcanzó fama internacional con el tema “Ya Ali”, incluido en la película Gangster, y a lo largo de su carrera se convirtió en un símbolo cultural para Assam y en un referente de la música contemporánea hindú.

La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida: “Te extraño, Zubeen”, “perdimos a una leyenda”, “eras el rey de la melodía”, fueron algunos de los comentarios más compartidos.

En su tierra natal Jorhat, el hijo prodigo volvió a casa y el gobierno regional decretó tres días de luto oficial organizando una velación pública en el complejo Bhogeswar Baruah. Miles de personas acudieron para rendir homenaje al artista.

Con su partida, India pierde a una de sus voces más representativas de las últimas décadas. Su legado musical seguirá vivo entre quienes lo admiraron como cantante, compositor y símbolo de la cultura assamesa.