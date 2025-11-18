Un hombre identificado como J. Wen, ciudadano australiano, fue condenado este lunes a nueve días de prisión por irrumpir en el evento de estreno de ‘Wicked: For Good’ en Singapur, donde sorprendió a Ariana Grande tras burlar la barrera de seguridad el pasado jueves.

Según las autoridades, Wen se lanzó sobre la artista estadounidense mientras caminaba por la alfombra verde, generando un breve caos entre asistentes y personal de producción.

El momento, captado en video y ampliamente difundido en redes sociales, se convirtió en tendencia y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad de las celebridades en eventos masivos.

El agresor, quien tiene antecedentes por irrupciones similares, publicó él mismo el video del encuentro en su cuenta de Instagram, donde suele compartir acciones disruptivas en espectáculos y conciertos.

No es la primera vez que Wen hace algo como esto

Registros anteriores muestran que Wen ha interrumpido presentaciones de artistas como Katy Perry y The Weeknd, además de haber ingresado sin autorización al campo de juego durante la final del Mundial Femenino de 2023. Aunque su conducta ha sido reiterativa, rara vez había enfrentado consecuencias judiciales de este nivel.

Tras el incidente con Ariana Grande, la Policía de Singapur lo detuvo de inmediato y lo mantuvo bajo custodia preventiva durante el fin de semana. Wen aceptó los cargos y había pactado inicialmente cumplir una semana de prisión. No obstante, el juez Christopher Goh decidió aumentar la pena tras revisar su comportamiento previo.

El magistrado lo calificó como “reincidente” y aseguró que sus acciones buscaban “exposición pública” más que demostrar admiración por la cantante. Para el juez, la extensión de la condena buscaba frenar definitivamente este tipo de irrupciones.

¿Qué pasa entre Cynthia Erivo y Ariana Grande?

Mientras avanzaba el proceso judicial, Ariana Grande seguía siendo tendencia por su cercana relación con Cynthia Erivo, coprotagonista de ‘Wicked’. La intérprete de Elphaba ha sido vista en entrevistas y apariciones públicas mostrando una actitud protectora hacia Grande, lo que ha generado lecturas divididas en redes.

Algunos fans ven un lazo fuerte y natural tras meses de rodaje, mientras que otros sugieren un comportamiento excesivamente controlador. Pese a la especulación digital, especialistas en dinámicas de elenco señalan que estos vínculos suelen surgir en procesos creativos intensos y que la narrativa de una supuesta “relación tóxica” responde más a interpretaciones subjetivas que a hechos verificables.

A pesar de la controversia, el estreno de Wicked: For Good —una de las producciones más esperadas del año— continúa su gira promocional mientras persisten los debates en redes, no solo sobre la película, sino también sobre los incidentes y comportamientos que han surgido alrededor de sus protagonistas.