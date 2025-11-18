Marcela García Caballero, recordada por muchos como una de las reinas del Carnaval de Barranquilla más queridas de los últimos años, volvió a convertirse en noticia. La soberana del 2016, hoy empresaria y creadora de contenido, anunció que está esperando a su segundo hijo, una noticia que inundó de emoción a su comunidad digital, esa que la ha acompañado en cada etapa de su vida.

El anuncio llegó a través de un video sencillo y familiar, donde aparece junto a su esposo, el empresario de boxeo Sergio Chams, y su hija Fátima, quien nació en septiembre de 2023. En la grabación, Sergio señala la pequeña barriguita de Marcela y le pregunta a la niña: Hija, ¿Qué hay aquí adentro? Con total inocencia, Fátima responde: Un bebé... hermana mayor.

La escena continúa y Marcela le pregunta si le emociona ser la hermana mayor, y la pequeña, sin pensarlo, responde con un “sí” que derritió a los seguidores.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño. Figuras como Laura Tobón, Carolina Cruz e Inés María Zabaraín fueron de las primeras en dejar comentarios celebrando la noticia. La empresaria, siempre cercana a su audiencia, agradeció las muestras de afecto y adelantó que este 18 de noviembre compartirá más detalles sobre su embarazo.

“Gracias a todos por sus mensajes, mi gente linda”, escribió. “Han sido muchos meses de mucho amor, y a partir de mañana les muestro las reacciones y todo lo que ha pasado este semestre”.

Este miércoles compartió un nuevo video mostrando la reacción de su esposo ante la dulce noticia.