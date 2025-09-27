El cantante de música carranga, Féizar Orejuela Aponte, ha ganado reconocimiento tras sus recientes lanzamientos musicales, subiendo el escalón en el ranking de plataformas de streaming como YouTube Music, Spotify, Deezer y Apple Music, al ser el número uno en este género. Aunque no todo es color de rosa, detrás del escalante éxito el artista tuvo que tomar un descanso por temas de salud.

Heredero, autor de canciones como Coqueta, Sabor a derrota y El divorciado, y que han amenizado los festejos y celebraciones populares en el país, compartió a sus seguidores el motivo detrás de la cancelación de sus presentaciones musicales.

“Quiero aclarar algo que se ha comentado por ahí, con respeto a una intervención que tuve hace unos días. Tuve que parar un poquito mis actividades y lo que hacía porque me hicieron una biopsia de por acá (dijo señalando la punta de su nariz),descartando que hubiera una cuestión medio incómoda y todo salió muy bien, afortunadamente, muchas gracias”, manifestó.

Aclarando los rumores que habrían cuestionado el verdadero estado de salud, al recibir mensajes directos en sus redes sociales indagando preguntándole si está atravesando un cáncer.

“Estoy muy bien, gracias a Dios, a los que se preocupan, muchas gracias y a quienes preguntan o comentan, pues aclarar que estoy muy bien, que la biopsia salió negativa y que todo está genial”, dijo frente a los más de 560.000 fanáticos.

