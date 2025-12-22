Luego del gran éxito que tuvo ‘Coqueta’, la canción que puso a escuchar carranga a todo el país, Heredero viene con un nuevo sencillo que promete seguir el legado romántico del género en estad navidades.

Se trata de ‘Linda’, canción que se estrenó el pasado 11 de diciembre por parte del artista oriundo de Macaravita. Mezcla el estilo tradicional pero con el enfoque fresco que merecen sus nuevos seguidores.

El propio Heredero ha explicado que la letra se basa en las formas clásicas y respetuosas de la declaración amorosa, apoyándose en esas serenatas campesinas de antes, pero adaptadas a los tiempos modernos.

El video oficial y la canción han tenido un recibimiento exitoso. Apenas 24 horas después de su lanzamiento ya era tendencia.

Este lunes 22 de diciembre, más de 10 días después de su estreno, la canción en YouTube tiene casi dos millones de reproducciones y es número dos en tendencia.

“Déjame un espacio al atardecer pa´ volver a verte

Estoy convencio y asegurao que voy a quererte

Suéltame los perros, mira que te cuesta

Ay por qué te tardas tanto, en darme respuesta”, es parte de la canción.