La actriz Sara Corrales está viviendo uno de los momentos más significativos de su vida personal como lo es su embarazo.

En una reciente entrevista en La Red, la artista se refirió a su dulce espera y aclaró varias versiones que habían circulado en redes sociales sobre el proceso que la llevó a convertirse en madre por primera vez.

Durante la conversación, Corrales explicó que en el pasado evaluó opciones relacionadas con la fertilidad, como la congelación de óvulos, aunque dicho procedimiento no avanzó como estaba previsto. Según relató, no se logró completar el proceso médico, por lo que no se almacenaron embriones.

Tras esa etapa, la actriz optó por dejar que las cosas ocurrieran de manera natural, sin imaginar que el embarazo llegaría en un plazo tan corto. La noticia tomó por sorpresa a la actriz en un momento especial de su vida personal, poco después de haber celebrado su matrimonio y regresar de un viaje junto a su pareja.

Un control médico de rutina fue el que confirmó el embarazo, cambiando por completo sus planes y prioridades. Actualmente, Sara Corrales se encuentra en la semana 18 de gestación y asegura sentirse plena y tranquila.

Asimismo, afirmó que ha mantenido una rutina adaptada a su embarazo, siempre siguiendo las indicaciones médicas y evitando esfuerzos innecesarios, especialmente durante las primeras semanas.

Sara también compartió que vive esta etapa con ilusión, informándose sobre cada fase del embarazo y escuchando a su cuerpo. Entre sus expectativas está la posibilidad de tener un parto natural, aunque entiende que la prioridad será siempre la salud tanto de ella como de su bebé.