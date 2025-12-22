Un inesperado espectáculo tecnológico se robó las miradas durante el concierto del cantante chino-estadounidense Wang Leehom en la ciudad de Chengdú, China.
Y es que un grupo de robots humanoides apareció en el escenario realizando coreografías sincronizadas junto a bailarines humanos.
Los videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales se hicieron rápidamente viral porque muestran a los robots vestidos con pantalones anchos y camisetas brillantes, ejecutando movimientos precisos y coordinados, lo que generó sorpresa entre el público.
Muchos espectadores creyeron inicialmente que se trataba de inteligencia artificial recreada digitalmente, pero las imágenes confirmaron que eran robots físicos reales.
De acuerdo con medios chinos, los seis robots que participaron en la presentación pertenecen a Unitree Robotics, una reconocida empresa de robótica con sede en Hangzhou, especializada en el desarrollo de robots humanoides y cuadrúpedos con alta capacidad de movilidad.
Los dispositivos demostraron una notable sincronización con los bailarines humanos, replicando pasos complejos y adaptándose al ritmo musical en tiempo real, lo que evidencia los avances de la robótica aplicada al entretenimiento en vivo.