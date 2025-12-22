Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

Se acabó la espera para los fanáticos de Bad Bunny y J Balvin. Después de años de distanciamiento volvieron a cantar juntos en una tarima, durante concierto del boricua en el estadio GNP de Ciudad de México.

El ‘Conejo malo’, que ha tenido un sin fin de invitados durante sus conciertos del Debí Tirar Más Fotos World Tour, invitó al colombiano a su última presentación, algo que sorprendió a propios extraños. Ambos cantantes habían estado distanciados luego del álbum Oasis en 2019, proyecto que ambos hicieron juntos. Nunca se conocieron las razones.

“Supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo y lo que representa para todos los latinos en el mundo entero. Porque es un hombre trabajador y siempre supimos que iba a ser una gran estrella de la música y para mí es un honor compartir contigo y también quiero agradecerte porque me has enseñado mucho. Gracias, me inspiraste mucho”, dijo Balvin.

Y añadió: “Quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti, a tu familia, a a tu mamá y tu papá... El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.

Benito le respondió: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho y que te quiero mucho”.

Bad Bunny también reconoció que en su momento le ofreció disculpas por cualquier diferencia y anoche volvió a reiterarlo en el escenario.

“Tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartirlo en tarima, y qué bueno que fue aquí en México”, complementó Benito.

Ambos intérpretes cantaron “La canción” y “Qué pretendes”.