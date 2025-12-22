Tylor Chase, recordado por su participación en una popular serie juvenil de Nickelodeon a mediados de los años 2000, atraviesa actualmente una compleja situación personal tras ser visto viviendo en la calle en California.

El nombre del actor volvió a circular luego de que varios videos grabados por transeúntes se viralizaran en X y TikTok. En las imágenes, Chase aparece desorientado, con ropa deteriorada y un aspecto muy diferente al que el público recuerda de su etapa frente a las cámaras.

¿En qué series participó Tylor Chase?

En el video se ve a una mujer que lo reconoce y le pregunta por su pasado en la televisión. Él aclara que trabajó en Nickelodeon y menciona la serie Guía de supervivencia escolar desclasificada de Ned, producción que marcó a toda una generación y en la que interpretó a un estudiante competitivo obsesionado con destacar académicamente.

Tras su paso por la serie juvenil, Chase tuvo participaciones en distintos proyectos televisivos y cinematográficos, además de incursionar en el doblaje de videojuegos. Sin embargo, con el paso de los años, su presencia en la industria fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo del ámbito público.

En 2014 intentó retomar el contacto con la audiencia a través de YouTube, espacio donde compartía textos poéticos y pequeñas interpretaciones. Esa etapa también fue breve y concluyó en 2021, cuando dejó de publicar contenido sin ofrecer explicaciones.

No se sabe qué pasó con él, hasta ahora que la situación llevó a que una usuaria iniciara una campaña solidaria para brindarle apoyo económico. Pero según mensajes atribuidos a la madre del actor, Chase requiere atención médica especializada y no está en condiciones de manejar dinero por cuenta propia. De acuerdo con su testimonio, cualquier ayuda económica directa podría resultar contraproducente sin un acompañamiento profesional adecuado.

Ante esta información, la colecta fue detenida, aunque los fondos reunidos fueron entregados a la familia con la intención de que se utilicen de manera responsable.