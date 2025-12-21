Luis Díaz vive uno de los momentos más especiales tanto en lo deportivo como en lo personal.

El futbolista colombiano confirmó que será padre por tercera vez junto a su esposa, Geraldine Ponce, en medio del partido entre Heidenheim y Bayern Múnich, disputado en Alemania.

EFE Luis Díaz y Geraldine Ponce esperan su tercer hijo

El delantero guajiro fue protagonista del encuentro al marcar de cabeza uno de los goles en la contundente victoria 4-0 de los bávaros. Sin embargo, más allá del resultado, el gesto que realizó tras anotar fue el que se robó todas las miradas, pues Díaz introdujo el balón bajo su camiseta y celebró chupándose el dedo, una señal universal para anunciar la llegada de un bebé.

Minutos después, Geraldine Ponce confirmó la noticia a través de sus redes sociales. En una publicación emotiva, reveló que la pareja espera un niño, quien llegará para ampliar la familia que ya conforman junto a sus dos hijas, Roma y Charlotte.

Instagram gera25ponce Geraldine Ponce y Luis Díaz serán padres por tercera vez

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió.

La noticia llega pocos meses después de que Luis Díaz y Geraldine Ponce celebraran su matrimonio religioso en la iglesia Inmaculada Concepción de Barranquilla, ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos.