Lokillo Flórez, humorista e improvisador colombiano, publicó un mensaje en sus redes sociales este viernes 19 de diciembre que dejó preocupados a sus seguidores.

Se trata de un mensaje en relación a su participación en la FMS World Series 2025, la competencia de freestyle internacional, que tuvo una de sus jornadas en Medellín este viernes.

Al parecer, todo tiene que ver con una batalla que tuvo Lokillo, quien viene participando en este tipo de competencias de rap, con el competidor chileno El Menor, en la jornada que se vivió en Valencia, España.

En esa batalla, hubo un altercado entre los dos participantes. Al chileno, también uno de los máximos representantes del freestyle de su país y a nivel internacional, no le gustó uno de los gestos del colombiano y reaccionó de manera inadecuada. Al final de la batalla El Menor le tocó la cara a ‘Loki’.

Días después, tanto El Menor como Lokillo aclararon que todo quedó allí y que lo hablaron entre ellos para aclarar todo y que no pasara a mayores.

Sin embargo, entre los seguidores de ambos competidores no quedó allí. El Menor empezó a recibir insultos y hasta amenazas de muerte. El colombiano también recibió mensajes con amenazas.

Por todo esto, Lokillo publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando que todo esto de “la fiesta del freestyle” se haya convertido en amenazas de unos contra otros.

En el mensaje también expresó que ha estado viviendo un momento complicado respecto a su familia y que ha estado compitiendo pese a todo eso, que lo ha afectado en su salud mental.

“Las personas que han atacado a El Menor no me representan. No estoy de acuerdo con estas acciones. Cobardes que lo que hacen es empañar una fiesta tan linda como la del freestyle”, se lee en el mensaje.

Añadió: “No ha sido fácil para mí cuidar mi salud mental. Teniendo en cuente que esto se suma a una situación familiar que me tiene muy mal por estos días”.

Lo cierto es que Lokillo, luego de ganarle al español Chuty en la jornada de este viernes, anunció que no estará, por esa misma situación, en la última fecha de la FMS World Series 2025, que se realizará en Chile.

El Menor tampoco pudo completar las últimas fechas, más que ser una sanción, se tomó la decisión de que no participara también para proteger su integridad luego de las amenazas.