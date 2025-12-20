Juan David Muñoz, conocido popularmente como ‘Olímpico’, uno de los competidores más recordados del Desafío, volvió a aparecer en la pantalla de Caracol Televisión, en el programa ‘La danza de los millones’.

El atleta, ganador del reality en 2018 y participante en La ciudad de las cajas en 2021 y 2024, continúa vigente tanto en televisión como en redes sociales, donde comparte rutinas de entrenamiento y momentos familiares.

El cuarto episodio de La danza de los millones dejó a más de un televidente sorprendido por la combinación de invitados que llegaron al programa. En esta ocasión, la competencia reunió a dos figuras del mundo actoral, Angélica Blandón y Kevin Bury, junto a los dos referentes del deporte colombiano Leidy Solís y Olímpico.

Durante la emisión, los equipos rosa y azul se enfrentaron en una serie de seis retos nocturnos, diseñados para acumular dinero que posteriormente es entregado a ciudadanos seleccionados al final del programa. Cada billete que logra avanzar en los juegos se convierte en una oportunidad para que un colombiano, al responder correctamente una pregunta, se lleve el total recaudado en esa jornada.

Desde los primeros juegos, Olímpico destacó por su precisión y toma de decisiones, lo que le permitió a su equipo mantenerse competitivo frente a los actores. En el primer reto, la dupla de Blandón y Bury logró una ventaja inicial al recaudar más de doce millones de pesos, mientras que los deportistas sumaron poco más de seis millones.

El panorama cambió en el segundo juego, cuando el equipo rosa logró un resultado perfecto y acumuló seis millones de pesos, mientras que sus rivales no lograron sumar. En el tercer enfrentamiento, ambas parejas volvieron a marcar puntos, aunque Solís y Olímpico lograron acercarse en el marcador general gracias a una mejor ejecución.

El cuarto reto fue uno de los más parejos de la noche, con ambos equipos alcanzando exactamente la misma cifra, lo que mantuvo la tensión en el estudio. Sin embargo, en los desafíos finales, la balanza empezó a inclinarse a favor de los deportistas, quienes lograron sumar montos clave que ampliaron la diferencia.

En el sexto y último juego, Leidy Solís y Olímpico cerraron la jornada con una destacada actuación que les permitió consolidar el mayor acumulado del programa. Al finalizar la noche, la dupla deportiva alcanzó un total de $34.625.000, superando a Angélica Blandón y Kevin Bury, quienes cerraron con $24.821.000.