Por estos días se estrenó el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, del canal Caracol. Esta temporada 2025 llegó carga de buen humor, destinos impresionantes y nuevos invitados.

El programa de entretenimiento entró el reemplazo de ‘El Desafío Siglo XXI’, el cual se tomará un descanso, permitiéndole a los televidentes disfrutar de las ocurrencias de los humoristas más destacados del país, quienes estarán en compañía de famosas presentadoras.

Para esta nueva edición, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ apostó por recuperar algunas caras conocidas y sumar otras que prometen aportar frescura al programa. El encargado de guiar a los viajeros y poner orden en cada aventura será nuevamente el actor Santiago Rodríguez, quien asumirá el rol de jefe de cabina, una figura clave dentro de la narrativa del programa gracias a su estilo irreverente y cercano.

Las duplas de esta temporada recorrerán distintos países y continentes, enfrentándose a choques culturales, retos inesperados y situaciones cotidianas que sirven de insumo para el humor.

Carolina Cruz y Suso el Paspi viajarán por Guatemala y Puerto Rico.

viajarán por Guatemala y Puerto Rico. Melina Ramírez y Don Jediondo cruzarán el Atlántico para explorar Croacia, Hungría y Eslovenia.

cruzarán el Atlántico para explorar Croacia, Hungría y Eslovenia. Jhovanoty y Florencia Cassi recorrerán varias regiones de Colombia, pasando por ciudades como Cartagena, Bogotá y Santa Marta, además de destinos como Boyacá, Antioquia y el Amazonas.

recorrerán varias regiones de Colombia, pasando por ciudades como Cartagena, Bogotá y Santa Marta, además de destinos como Boyacá, Antioquia y el Amazonas. Juan Diego Vanegas y Piroberta viajarán hasta Canadá, visitando ciudades como Toronto y Buffalo, además de las Cataratas del Niágara.

viajarán hasta Canadá, visitando ciudades como Toronto y Buffalo, además de las Cataratas del Niágara. Carolina Soto y Leonardo Cuervo, una de las incorporaciones más comentadas, llegarán a África, con recorridos por Sudáfrica y Tanzania.

una de las incorporaciones más comentadas, llegarán a África, con recorridos por Sudáfrica y Tanzania. Laura Tobón y Boyacoman emprenderán una travesía por Asia, con paradas en Pekín y Shanghái, donde la cultura y la gastronomía serán protagonistas.

Justamente, esta última pareja sorprendió a los televidentes al asumir el reto de consumir grillos en Shanghái, China.

Durante su visita, el comediante decidió comprar codornices y ancas de rana, por los cuales pagó 20 yuanes, es decir 10.500 pesos. La excéntrica compra de Boyacoman generó angustia en su compañera.

Y es que el humorista no perdió la oportunidad de ofrecer estos alimentos a Tobón, quien repetía solo de verlo: “No puedo”. Sin embargo, se animó a darle un pequeño mordisco a la anca de rana, pero la escupió en segundos.

Por suerte, con la codorniz le fue mucho mejor, ya que la modelo logró probar el ave sin devolverlo.

“Qué curioso, la rana sabe a pollo y esa codorniz sabe un poco a rana”, dijo Boyacoman.

Luego llegaron a un puesto en el que vendían diferentes insectos fritos, listos para consumir. En los mostradores se podían observar grillos, gusanos y escorpiones, que estaban insertados en pinchos.

“Si usted se come un grillo entero, yo me como una pata”, le aseguró Laura Tobón al comediante, sin dejar de lado que el olor en el lugar era bastante peculiar.

Con el propósito de que Laura cumpliera con la apuesta, Boyacoman se devoró los insectos, y le dio una pata de grillo a la presentadora, quien nuevamente lo escupió.

Sin rendirse, Boyacoman se comió un escorpión entero y también le ofreció una pata a la modelo, quien solo le dijo: “No, no quiero”, pero finalmente se comió la extremidad del animal.

En su recorrido, encontraron que los grillos también eran vendidos en pequeñas jaulas, pues según la cultura china tienen un significado de buena fortuna. Ante esto, los presentadores decidieron comprar uno de los grillos, a quien llamaron ‘Guillermo’, para luego liberarlo.

“Pórtese bien, no vaya a andar con grillos, no se deje ver porque vuelven a encarcelarlo o en el peor de los casos resulta frito como los que nos tragamos”.